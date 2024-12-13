Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giải Trí - Truyền Thông Phương Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 5 Triệu

Mức lương 1 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 207c Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1 - 5 Triệu

Tư vấn cho các đối tác về các gói truyền thông , sự kiện do công ty tổ chức

Tham gia các cuộc thi của đối tác tổ chức để nhận ưu đãi

Phát triển thêm đối tác mới ( là chủ doanh nghiệp) tham gia quảng cáo và ký kết hợp đồng truyền thông, tổ chức sự kiện

Tương tác với khách hàng trong các group liên quan.

Seeding (Share, Comment) bài viết trên các trang mạng xã hội, hội nhóm tìm kiếm thêm đối tác mới.

Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhiệt tình, chủ động, có tinh thần trách nhiệm, đảm bảo đúng deadline

Có khả năng viết bài, ngôn từ nhạy bén

Có laptop để làm việc

Làm việc tại Văn phòng

Là sinh viên học tại các ngành sự kiện & truyền thông hoặc đam mê sự kiện & truyền thông

Giao tiếp tốt, lưu loát, có khả năng bán hàng là 1 lợi thế

Tại Công Ty TNHH Giải Trí - Truyền Thông Phương Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương tháng và hoa hồng (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Thực tập sinh được cấp dấu mộc và số liệu

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo kỹ năng chuyên môn

Thời gian làm việc thoải mái, linh động miễn sao hoàn thành được công việc giao.

Được chọn thời gian làm việc trong ngày tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Trí - Truyền Thông Phương Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.