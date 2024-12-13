Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giải Trí - Truyền Thông Phương Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Giải Trí - Truyền Thông Phương Nam
Mức lương
1 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 207c Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1 - 5 Triệu
Tư vấn cho các đối tác về các gói truyền thông , sự kiện do công ty tổ chức
Tham gia các cuộc thi của đối tác tổ chức để nhận ưu đãi
Phát triển thêm đối tác mới ( là chủ doanh nghiệp) tham gia quảng cáo và ký kết hợp đồng truyền thông, tổ chức sự kiện
Tương tác với khách hàng trong các group liên quan.
Seeding (Share, Comment) bài viết trên các trang mạng xã hội, hội nhóm tìm kiếm thêm đối tác mới.
Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhiệt tình, chủ động, có tinh thần trách nhiệm, đảm bảo đúng deadline
Có khả năng viết bài, ngôn từ nhạy bén
Có laptop để làm việc
Làm việc tại Văn phòng
Là sinh viên học tại các ngành sự kiện & truyền thông hoặc đam mê sự kiện & truyền thông
Giao tiếp tốt, lưu loát, có khả năng bán hàng là 1 lợi thế
Tại Công Ty TNHH Giải Trí - Truyền Thông Phương Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương tháng và hoa hồng (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
Hỗ
trợ lương tháng
và hoa hồng (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
Thực tập sinh được cấp dấu mộc và số liệu
Thực tập sinh được
cấp dấu mộc và số liệu
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo kỹ năng chuyên môn
Thời gian làm việc thoải mái, linh động miễn sao hoàn thành được công việc giao.
Được chọn thời gian làm việc trong ngày tại công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Trí - Truyền Thông Phương Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
