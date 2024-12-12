Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Và Bao Bì Cường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Và Bao Bì Cường Thịnh
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Và Bao Bì Cường Thịnh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Và Bao Bì Cường Thịnh

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 109/13 Đường TA 13, Phường Thới An, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 30 Triệu

• Tư vấn, giới thiệu khách hàng về mảng Bao Bì công nghiệp, màng co nhiệt POF, PVC, PE... máy móc công nghiệp, máy bọc màng co, máy co màng, máy khò...
• Tìm kiếm , tư vấn, quản lý và chăm sóc khách hàng
• Phát triển bán hàng qua kênh online: website, hotline, zalo, facebook, youtobe, rao vặt, ...
• Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng;
• Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng sau khi bàn giao sản phẩm, dịch vụ;
• Lên kế hoạch phát triển khách hàng, doanh thu và báo cáo tình hinh thực hiện định kỳ
• Xây dựng và phát triển mạng lưới toàn quốc
• Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng trước- trong – sau bán hàng
• Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo cung ứng tới khách hàng đảm bảo về số lượng và chất lượng đúng yêu cầu

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các ngành quản trị Kinh Doanh, Maketing, Kế Toán..
Yêu thích công việc kinh doanh
Thành thạo vi tính văn phòng
Có ý chí cầu tiến
Chịu được áp lực công việc cao
Có kỹ năng giao tiếp thuyết phục khách hàng

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Và Bao Bì Cường Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7 triệu+ hoa hồng lên đến 30 triệu...
Môi trường làm việc trẻ, năng động, du lịch hàng năm, sinh nhật tháng, thưởng tháng 13, các ngáy lễ tết ...
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được đào tạo kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng chốt đơn,
Được đào tạo kỹ năng Maketing online
Có cơ hội lên vị trí Trưởng nhóm, Quản lý.
BHXH, BHYT, Team Buiding..
Không đi thị trường
Được hỗ trợ Data khách hàng, làm việc tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Và Bao Bì Cường Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Và Bao Bì Cường Thịnh

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Và Bao Bì Cường Thịnh

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 177/1 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

