Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG THỊNH HOLDING làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG THỊNH HOLDING
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: 285 Phan Bội Châu, Hồng Bàng
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Khai thác nguồn khách hàng mới
Chăm sóc khách hàng cũ
Giải quyết thắc mắc và khiếu nại của khách hàng
Lập kế hoạch và báo cáo kết quả kinh doanh
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ nữ, từ 19 đến 40 tuổi
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng
Có thái độ tích cực, chăm chỉ, gắn bó lâu dài
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG THỊNH HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì
Nhiều cơ hội học tập trong môi trường chuyên nghiệp
Thu thập: lương cơ bản + phụ cấp + thưởng % doanh thu/doanh số
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT,...và các chế độ khác theo luật lao động của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG THỊNH HOLDING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
