Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG THỊNH HOLDING làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 285 Phan Bội Châu, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Khai thác nguồn khách hàng mới

Chăm sóc khách hàng cũ

Giải quyết thắc mắc và khiếu nại của khách hàng

Lập kế hoạch và báo cáo kết quả kinh doanh

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ, từ 19 đến 40 tuổi

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng

Có thái độ tích cực, chăm chỉ, gắn bó lâu dài

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG THỊNH HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Nhiều cơ hội học tập trong môi trường chuyên nghiệp

Thu thập: lương cơ bản + phụ cấp + thưởng % doanh thu/doanh số

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT,...và các chế độ khác theo luật lao động của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG THỊNH HOLDING

