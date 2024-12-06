Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Gia Lai thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Gia Lai: - Gia Lai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Duy trì, và thực hiện trưng bày hàng hóa đúng chuẩn mẫu.

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, đẩy mạnh doanh thu tại siêu thị winmart, go, coop,…

- Quản lý chuỗi siêu thị trong khu vực, kiểm tra tồn kho, hạn sử dụng của hàng hóa, check in- check out hàng ngày

- Công việc toàn thời gian, data khách hàng có sẵn

- Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần chăm chỉ, chịu khó

- Có xe máy

- Yêu thích kinh doanh, tự do đi lại

- Ưu tiên ứng viên Có kinh nghiệm ngành hàng FMCG, sản phẩm thực phẩm: bơ, váng sữa, sữa, đồ hộp, thịt bò,...

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Thực phẩm & Đồ uống, Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Gia Lai

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần chăm chỉ, chịu khó

- Có xe máy

- Yêu thích kinh doanh, tự do đi lại

- Ưu tiên ứng viên Có kinh nghiệm ngành hàng FMCG, sản phẩm thực phẩm: bơ, váng sữa, sữa, đồ hộp, thịt bò,...

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin