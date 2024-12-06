Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Gia Lai thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
- Gia Lai:
- Gia Lai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
- Duy trì, và thực hiện trưng bày hàng hóa đúng chuẩn mẫu.
- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, đẩy mạnh doanh thu tại siêu thị winmart, go, coop,…
- Quản lý chuỗi siêu thị trong khu vực, kiểm tra tồn kho, hạn sử dụng của hàng hóa, check in- check out hàng ngày
- Công việc toàn thời gian, data khách hàng có sẵn
- Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần chăm chỉ, chịu khó
- Có xe máy
- Yêu thích kinh doanh, tự do đi lại
- Ưu tiên ứng viên Có kinh nghiệm ngành hàng FMCG, sản phẩm thực phẩm: bơ, váng sữa, sữa, đồ hộp, thịt bò,...
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Thực phẩm & Đồ uống, Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Gia Lai
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có xe máy
- Yêu thích kinh doanh, tự do đi lại
- Ưu tiên ứng viên Có kinh nghiệm ngành hàng FMCG, sản phẩm thực phẩm: bơ, váng sữa, sữa, đồ hộp, thịt bò,...
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI