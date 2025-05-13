Tuyển Nhân viên kinh doanh iPOS.vn làm việc tại Gia Lai thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua các kênh mạng xã hội, các group, hội nhóm. (Lĩnh vực F&B),

Tư vấn sản phẩm đến khách hàng (Thiết bị và phần mềm quản lý bán hàng iPOS.vn);

Tiến hành hướng dẫn khách hàng ký kết hợp đồng;

Triển khai, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm;

Tư vấn, giải đáp các thắc mắc cho khách hàng (Chăm sóc khách hàng);

Không yêu cầu kinh nghiệm. Chấp nhận sinh viên mới ra trường;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales thị trường, nghiên cứu thị trường, tư vấn bán hàng hoặc đã từng làm việc trong ngành F&B...;

Có sức khỏe tốt, sẵn sàng với việc di chuyển gặp gỡ tư vấn khách hàng, có phương tiện di chuyển chủ động;

Có đam mê, hứng thú với công nghệ thông tin và ngành dịch vụ ăn uống F&B;

Giao tiếp tốt, có tinh thần phục vụ khách hàng, trung thực, chăm chỉ, cầu tiến;

Tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel).

Tại iPOS.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 6.000.000đ đến 9.000.000đ tùy level (Level: 1 - 4)

Thu nhập lương trung bình khoảng 12.000.000đ – 20.000.000đ/ tháng

Phụ cấp mặc định theo quy định công ty cho từng khu vực (300,000 – 500,000VNĐ)

Thưởng mặc định % hoa hồng theo sản phẩm (8-10% phần mềm + 3% phần cứng + % khi khách hàng tái ký);

Thưởng KPI nếu đạt chỉ tiêu, đạt càng cao thưởng càng nhiều

Thưởng thêm nếu hợp đồng có thiết bị POS;

Thưởng nhân viên xuất sắc theo quý và cuối năm;

Lương tháng 13;

Được cấp laptop khi làm việc;

Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu, hỷ...

Tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước

Bảo hiểm tai nạn 24h (UIC), bảo hiểm sức khỏe toàn diện (PTI)

Được chăm sóc tiếp sức với tủ thức ăn đầy ắp vào cuối tháng.

Cơ hội làm việc cho công ty công nghệ hàng đầu ở Việt Nam về giải pháp POS;

Cơ hội hợp tác với quản lý cấp cao của thương hiệu lớn trong ngành F&B;

Được định hướng rõ ràng con đường phát triển sự nghiệp tại Công ty qua cơ chế tổ chức nhân sự theo cấp bậc,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại iPOS.vn

