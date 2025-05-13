Tuyển Nhân viên kinh doanh iPOS.vn làm việc tại Gia Lai thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh iPOS.vn làm việc tại Gia Lai thu nhập 12 - 20 Triệu

iPOS.vn
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
iPOS.vn

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại iPOS.vn

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Gia Lai:

- Gia Lai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua các kênh mạng xã hội, các group, hội nhóm. (Lĩnh vực F&B),
Tư vấn sản phẩm đến khách hàng (Thiết bị và phần mềm quản lý bán hàng iPOS.vn);
Tiến hành hướng dẫn khách hàng ký kết hợp đồng;
Triển khai, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm;
Tư vấn, giải đáp các thắc mắc cho khách hàng (Chăm sóc khách hàng);

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Chấp nhận sinh viên mới ra trường;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales thị trường, nghiên cứu thị trường, tư vấn bán hàng hoặc đã từng làm việc trong ngành F&B...;
Có sức khỏe tốt, sẵn sàng với việc di chuyển gặp gỡ tư vấn khách hàng, có phương tiện di chuyển chủ động;
Có đam mê, hứng thú với công nghệ thông tin và ngành dịch vụ ăn uống F&B;
Giao tiếp tốt, có tinh thần phục vụ khách hàng, trung thực, chăm chỉ, cầu tiến;
Tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel).

Tại iPOS.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 6.000.000đ đến 9.000.000đ tùy level (Level: 1 - 4)
Thu nhập lương trung bình khoảng 12.000.000đ – 20.000.000đ/ tháng
Phụ cấp mặc định theo quy định công ty cho từng khu vực (300,000 – 500,000VNĐ)
Thưởng mặc định % hoa hồng theo sản phẩm (8-10% phần mềm + 3% phần cứng + % khi khách hàng tái ký);
Thưởng KPI nếu đạt chỉ tiêu, đạt càng cao thưởng càng nhiều
Thưởng thêm nếu hợp đồng có thiết bị POS;
Thưởng nhân viên xuất sắc theo quý và cuối năm;
Lương tháng 13;
Được cấp laptop khi làm việc;
Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu, hỷ...
Tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước
Bảo hiểm tai nạn 24h (UIC), bảo hiểm sức khỏe toàn diện (PTI)
Được chăm sóc tiếp sức với tủ thức ăn đầy ắp vào cuối tháng.
Cơ hội làm việc cho công ty công nghệ hàng đầu ở Việt Nam về giải pháp POS;
Cơ hội hợp tác với quản lý cấp cao của thương hiệu lớn trong ngành F&B;
Được định hướng rõ ràng con đường phát triển sự nghiệp tại Công ty qua cơ chế tổ chức nhân sự theo cấp bậc,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại iPOS.vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

iPOS.vn

iPOS.vn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà Lottery, 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

