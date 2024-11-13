Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN IP TIME VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IP TIME VIỆT NAM
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Đường Lý Anh Tông, p. Võ Cường, tp. Bắc Ninh, t. Bắc Ninh, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Làm việc tại văn phòng,
- Tìm kiếm khách hàng.
- Tư vấn và báo giá cho khách hàng về dịch vụ phù hợp.
- Hỗ trợ giải đáp thông tin, thắc mắc của khách hàng qua điện thoại, email, văn bản, trao đổi trực tiếp...
- Chốt sale
- Triển khai các hoạt động khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sáng tạo, nhiệt huyết, đam mê kinh doanh, thích đối ngoại là một điểm cộng.
- Mong muốn có mức thu nhập đột phá.
- Có kinh nghiệm về Sale.
- Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm
- Mong muốn có mức thu nhập đột phá.
- Có kinh nghiệm về Sale.
- Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IP TIME VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
+ Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đoàn kết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IP TIME VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI