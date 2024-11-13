Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN IP TIME VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Đường Lý Anh Tông, p. Võ Cường, tp. Bắc Ninh, t. Bắc Ninh, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Làm việc tại văn phòng,

- Tìm kiếm khách hàng.

- Tư vấn và báo giá cho khách hàng về dịch vụ phù hợp.

- Hỗ trợ giải đáp thông tin, thắc mắc của khách hàng qua điện thoại, email, văn bản, trao đổi trực tiếp...

- Chốt sale

- Triển khai các hoạt động khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sáng tạo, nhiệt huyết, đam mê kinh doanh, thích đối ngoại là một điểm cộng.

- Mong muốn có mức thu nhập đột phá.

- Có kinh nghiệm về Sale.

- Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IP TIME VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đoàn kết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IP TIME VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin