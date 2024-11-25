Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cà Phê Đất Đỏ làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cà Phê Đất Đỏ
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cà Phê Đất Đỏ

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- Đức Trọng

- Đà Lạt, Huyện Đức Trọng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mới
- Gặp gỡ và tư vấn khách hàng
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ
- Tham gia sự kiện
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh Nghiệm: Tối thiểu 6 tháng trong lĩnh vực bán hàng hoặc tiếp thị.
- Khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cà Phê Đất Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: theo thỏa thuận (bao gồm lương cơ bản + doanh số + công tác phí).
- Các quyền lợi theo quy định nhà nước: HĐLĐ, BH,… nghỉ thưởng Lễ, Tết.
- Thưởng thâm niên, thưởng cuối năm (1 – 2 tháng lương).
- Ngoài ra sẽ được đào tạo thêm, đồng phục hàng năm,…
- Môi trường làm việc năng động, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cà Phê Đất Đỏ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cà Phê Đất Đỏ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thôn Bắc Hội, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

