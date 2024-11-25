Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cà Phê Đất Đỏ làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: - Đức Trọng - Đà Lạt, Huyện Đức Trọng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mới

- Gặp gỡ và tư vấn khách hàng

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ

- Tham gia sự kiện

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh Nghiệm: Tối thiểu 6 tháng trong lĩnh vực bán hàng hoặc tiếp thị.

- Khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cà Phê Đất Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: theo thỏa thuận (bao gồm lương cơ bản + doanh số + công tác phí).

- Các quyền lợi theo quy định nhà nước: HĐLĐ, BH,… nghỉ thưởng Lễ, Tết.

- Thưởng thâm niên, thưởng cuối năm (1 – 2 tháng lương).

- Ngoài ra sẽ được đào tạo thêm, đồng phục hàng năm,…

- Môi trường làm việc năng động, hòa đồng.

