Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 12A Đường Núi Thành, phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm sữa dinh dưỡng đến khách hàng dựa trên data có sẵn
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc và chăm sóc khách hàng một cách chu đáo
Thu thập thông tin từ khách hàng để nâng cao hiệu quả bán hàng.
Thông báo các chương trình khuyến mãi và ưu đãi đến khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn, Telesales.
Nếu chưa có kinh nghiệm cần giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó.
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có kỷ luật và có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Ứng viên có kinh nghiệm ngành dinh dưỡng là một lợi thế
Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7.000.000 VNĐ/tháng (Không ảnh hưởng KPI)
7.000.000
Tổng thu nhập: 13.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng (Hoặc cao hơn theo năng lực)
13.000.000 - 15.000.000
(Hoặc cao hơn theo năng lực)
Thử việc 02 tháng nhận 100% lương.
100%
Được training các nghiệp vụ trước khi làm việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, miễn phí gửi xe
Đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Quà tặng sinh nhật, các dịp lễ Tết cho Nhân viên và Gia đình (8/3, 1/6, 20/10, Trung thu,...)
Cung cấp đầy đủ các thiết bị khi làm việc
Cở sở vật chất đầy đủ và hiện tại (Pantry, Tủ lạnh, Lò vi sóng, Cà phê,...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
