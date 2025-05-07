Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 12A Đường Núi Thành, phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm sữa dinh dưỡng đến khách hàng dựa trên data có sẵn

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc và chăm sóc khách hàng một cách chu đáo

Thu thập thông tin từ khách hàng để nâng cao hiệu quả bán hàng.

Thông báo các chương trình khuyến mãi và ưu đãi đến khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn, Telesales.

Nếu chưa có kinh nghiệm cần giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó.

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có kỷ luật và có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Ứng viên có kinh nghiệm ngành dinh dưỡng là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 VNĐ/tháng (Không ảnh hưởng KPI)

Tổng thu nhập: 13.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng (Hoặc cao hơn theo năng lực)

Thử việc 02 tháng nhận 100% lương.

Được training các nghiệp vụ trước khi làm việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, miễn phí gửi xe

Đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Quà tặng sinh nhật, các dịp lễ Tết cho Nhân viên và Gia đình (8/3, 1/6, 20/10, Trung thu,...)

Cung cấp đầy đủ các thiết bị khi làm việc

Cở sở vật chất đầy đủ và hiện tại (Pantry, Tủ lạnh, Lò vi sóng, Cà phê,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

