Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
- Phản hồi tin nhắn, bình luận của khách hàng.
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản + hoa hồng. Thu nhập từ 10 triệu - 20 triệu (theo năng lực)
- Thưởng theo thành tích (tháng, quý, năm).
- Cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
- Thưởng theo thành tích (tháng, quý, năm).
- Cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI