Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Phản hồi tin nhắn, bình luận của khách hàng.

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + hoa hồng. Thu nhập từ 10 triệu - 20 triệu (theo năng lực)

- Thưởng theo thành tích (tháng, quý, năm).

- Cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN THUẬN TIẾN

