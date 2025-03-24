Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP HCM, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Tư vấn và bán các sản phẩm dịch vụ về Domain/Hosting/Server cho khách hàng.

Chăm sóc khách hàng hiện tại, duy trì mối quan hệ tốt và thúc đẩy doanh số bán hàng.

Thực hiện các báo cáo doanh số, báo cáo hoạt động kinh doanh định kỳ.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng, khách hàng.

Cập nhật kiến thức về sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới liên quan đến Domain/Hosting/Server.

Làm việc theo nhóm và hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành kinh tế, marketing, công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm (nhưng nếu có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh IT là một lợi thế).

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình trong công việc.

Khả năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng.

Có khả năng học hỏi nhanh, thích nghi với môi trường làm việc năng động.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn.

Có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

