Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kim Sa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà MIPEC TOWER 229 Tây Sơn, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Quản lý tệp khách hàng, chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán: trực chat, kết nối fb, zalo ... tư vấn về sản phẩm , duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng và thúc đẩy bán hàng. Mảng TPCN mẹ và bé.

Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại về sản phẩm, quá trình cung cấp sản phẩm ...., đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Triển khai và giám sát chương trình hỗ trợ khách hàng, chương trình khuyến mại của công ty đến khách hàng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, giữ khách hàng trung thành và nâng cao mức độ hài lòng.

Thu thập và phân tích dữ liệu bán hàng, nhu cầu khách hàng từ các nền tảng trực tuyến để đưa ra các chiến lược phù hợp.

Theo dõi, phối hợp với bộ phận giao nhận để xử lý đơn hàng..

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là bán hàng trực tuyến hoặc quản lý các kênh mạng xã hội.

Sử dụng thành thạo Pancake và các phần mềm lên đơn như Nhanh.vn, poscake...

Kỹ năng giao tốt tốt, thuyết phục tốt, bán hàng chuyên nghiệp, có khả năng chốt deal và đạt chỉ tiêu doanh thu.

Chăm sóc khách hàng tốt, kiên nhẫn, chu đáo, và luôn sẵn sàng giúp đỡ khách hàng trong mọi tình huống.

Đã từng là nhân viên bán hàng trực tuyến hoặc trực tiếp là một lợi thế.

Có laptop cá nhân, yêu cầu kỹ năng tin học ở mức tốt.

Quyền Lợi

Thu nhập: Lương cứng: 7-12 triệu + % doanh số + thưởng + Phụ cấp(nếu có)

Tham gia các chương trình đào tạo hàng tháng phát triển chuyên môn và kỹ năng

Đóng BHXH, BHYT, BHTN

Được hưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết

Môi trường làm việc dân chủ, được thể hiện, đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung,

Đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ nhau trong công việc

Tham gia Teambuiding, du lịch 2 lần/năm

Review lương 2 lần/năm

Nhiều chế độ hấp dẫn khác...

Cách Thức Ứng Tuyển

