Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt
- Hà Nội:
- 13th Floor, Tower A, Song Đa Building, Pham Hung Street, My Đinh 1 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Tiếp nhận thông tin khách hàng tiềm năng có sẵn trên hệ thống của công ty, gọi điện thoại giới thiệu sản phẩm, dịch vụ (VD: Avina, Intest, Mark Test,..) cho khách hàng, lắng nghe và giải đáp những thắc mắc của khách hàng.
- Thuyết phục khách hàng đặt lịch hẹn trực tiếp nhằm tăng cơ hội tiếp cận và chốt giao dịch.
- Chủ động liên lạc lại với những khách hàng đã quan tâm nhưng chưa chốt hẹn.
- Tiếp cận khách hàng một cách đúng đắn, đảm bảo các cuộc gọi đi không gây phiền hà, làm mất thiện cảm.
- Phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo dựng lòng tin và sự hài lòng.
- Cập nhật, quản lý dữ liệu khách hàng liên tục trên hệ thống.
- Lập báo cáo hàng tuần về kết quả và tiến độ kinh doanh cho cấp trên.
- Đề xuất các phương án cải thiện khi cần thiết.;
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình và tư vấn sản phẩm.
- Giọng nói rõ ràng, thu hút người nghe
- Nhiệt tình, chu đáo và có thái độ tốt với khách hàng.
- Bằng cấp: từ trung cấp trở lên
Tại Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng 50.000 - 70.000 cho 1 cuộc hẹn khách hàng thành công. Tổng thu nhập từ 15 đến 20 triệu/ tháng
- Thưởng sáng kiến, thưởng chiến dịch
- Được trang bị máy tính, phụ cấp điện thoại, công tác phí
- Có cơ hội được vi vu công tác
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi: Bảo hiểm, sinh nhật, thưởng Lễ tết, du lịch, chăm sóc sức khỏe nghỉ mát định kỳ
- Các chế độ phúc lợi xã hội: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
