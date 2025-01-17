Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 13th Floor, Tower A, Song Đa Building, Pham Hung Street, My Đinh 1 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Tiếp nhận thông tin khách hàng tiềm năng có sẵn trên hệ thống của công ty, gọi điện thoại giới thiệu sản phẩm, dịch vụ (VD: Avina, Intest, Mark Test,..) cho khách hàng, lắng nghe và giải đáp những thắc mắc của khách hàng.
- Thuyết phục khách hàng đặt lịch hẹn trực tiếp nhằm tăng cơ hội tiếp cận và chốt giao dịch.
- Chủ động liên lạc lại với những khách hàng đã quan tâm nhưng chưa chốt hẹn.
- Tiếp cận khách hàng một cách đúng đắn, đảm bảo các cuộc gọi đi không gây phiền hà, làm mất thiện cảm.
- Phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo dựng lòng tin và sự hài lòng.
- Cập nhật, quản lý dữ liệu khách hàng liên tục trên hệ thống.
- Lập báo cáo hàng tuần về kết quả và tiến độ kinh doanh cho cấp trên.
- Đề xuất các phương án cải thiện khi cần thiết.;

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm Chăm sóc khách hàng/Telesales trong chuỗi hệ thống, mảng Công nghệ thông tin, Tài chính, Bảo hiểm, Ngân hàng, ...
- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình và tư vấn sản phẩm.
- Giọng nói rõ ràng, thu hút người nghe
- Nhiệt tình, chu đáo và có thái độ tốt với khách hàng.
- Bằng cấp: từ trung cấp trở lên

Tại Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: Lương cứng 8.000.000 - 12.000.00000 + thưởng nóng + Incentive cam kết trên 10%
- Thưởng 50.000 - 70.000 cho 1 cuộc hẹn khách hàng thành công. Tổng thu nhập từ 15 đến 20 triệu/ tháng
- Thưởng sáng kiến, thưởng chiến dịch
- Được trang bị máy tính, phụ cấp điện thoại, công tác phí
- Có cơ hội được vi vu công tác
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi: Bảo hiểm, sinh nhật, thưởng Lễ tết, du lịch, chăm sóc sức khỏe nghỉ mát định kỳ
- Các chế độ phúc lợi xã hội: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 7, 113 Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

