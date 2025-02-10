Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Xây Dựng & Quảng Cáo Kiến Trẻ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Xây Dựng & Quảng Cáo Kiến Trẻ
- Hồ Chí Minh: Nam/Nữ, tuổi từ 25
- 30. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo bảng hiệu ngoài trời và trang trí nội thất Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc, có kỹ năng tư vấn tốt và thuyết phục khách hàng Năng động, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Lập kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm khách hàng mới
Gọi điện, khảo sát, tư vấn trực tiếp cho khách hàng
Phối hợp với bộ phận Thiết kế và Kế toán để lên báo giá cho khách hàng
Theo dõi và quản lý đơn hàng
Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng
Quản lý, báo giá, giám sát việc triển khai thiết kế, thi công khách hàng, đốc thúc, thu hồi công nợ khách hàng
Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng
Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ với người lao động theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp...) và các chế độ đãi ngộ theo quy chế của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.
Hưởng mức lương và thưởng theo đàm phán dựa vào năng lực và chính sách lương thưởng của công ty
Tại Công ty TNHH Xây Dựng & Quảng Cáo Kiến Trẻ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây Dựng & Quảng Cáo Kiến Trẻ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
