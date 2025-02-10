Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Xây Dựng & Quảng Cáo Kiến Trẻ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nam/Nữ, tuổi từ 25 - 30. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo bảng hiệu ngoài trời và trang trí nội thất Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc, có kỹ năng tư vấn tốt và thuyết phục khách hàng Năng động, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lập kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm khách hàng mới

Gọi điện, khảo sát, tư vấn trực tiếp cho khách hàng

Phối hợp với bộ phận Thiết kế và Kế toán để lên báo giá cho khách hàng

Theo dõi và quản lý đơn hàng

Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng

Quản lý, báo giá, giám sát việc triển khai thiết kế, thi công khách hàng, đốc thúc, thu hồi công nợ khách hàng

Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng

Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Mức lương: từ 8 - 15 triệu/tháng tháng (Lương cơ bản + lương trách nhiệm + phụ cấp)

Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ với người lao động theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp...) và các chế độ đãi ngộ theo quy chế của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Hưởng mức lương và thưởng theo đàm phán dựa vào năng lực và chính sách lương thưởng của công ty

Tại Công ty TNHH Xây Dựng & Quảng Cáo Kiến Trẻ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây Dựng & Quảng Cáo Kiến Trẻ

