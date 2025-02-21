Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẢY HỒNG HẠNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẢY HỒNG HẠNH
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- HCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Mỗi ngày đi từ 3-4 siêu thị.
- Hệ thống Coop Mart, Lotte, Mega, Emart,...
- Bán hàng đảm bảo chỉ tiêu tần suất đến điểm bán, độ phủ, doanh số được giao.
- Báo cáo công việc hằng ngày theo yêu cầu cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm (ưu tiên có kinh nghiệp trong ngành hàng tiêu dùng)
- Tốt nghiệp tối thiểu 12/12
- Giao tiếp, nắm bắt thông tin tốt.
Khu Vực 1: Phú Nhuận, Bình Thạnh, TP.Thủ Đức
Khu Vực 2: Quận 1, 3, 5, 7, 10, 11, Nhà Bè
Ứng viên chọn khu vực làm mong muốn
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẢY HỒNG HẠNH Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ lương, thưởng, phúc lợi hấp dẫn, cạnh tranh
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định
- Thưởng cuối năm theo năng lực hoàn thành công việc và kết quả kinh doanh
- Thưởng thâm niên tăng hằng năm
- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (8h00 - 17h00)
- Hàng ngày checkin tại điểm bán. Không chấm công tại công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẢY HỒNG HẠNH
