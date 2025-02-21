Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẢY HỒNG HẠNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Mỗi ngày đi từ 3-4 siêu thị.

- Hệ thống Coop Mart, Lotte, Mega, Emart,...

- Bán hàng đảm bảo chỉ tiêu tần suất đến điểm bán, độ phủ, doanh số được giao.

- Báo cáo công việc hằng ngày theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm (ưu tiên có kinh nghiệp trong ngành hàng tiêu dùng)

- Tốt nghiệp tối thiểu 12/12

- Giao tiếp, nắm bắt thông tin tốt.

Khu Vực 1: Phú Nhuận, Bình Thạnh, TP.Thủ Đức

Khu Vực 2: Quận 1, 3, 5, 7, 10, 11, Nhà Bè

Ứng viên chọn khu vực làm mong muốn

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẢY HỒNG HẠNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương, thưởng, phúc lợi hấp dẫn, cạnh tranh

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định

- Thưởng cuối năm theo năng lực hoàn thành công việc và kết quả kinh doanh

- Thưởng thâm niên tăng hằng năm

- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (8h00 - 17h00)

- Hàng ngày checkin tại điểm bán. Không chấm công tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẢY HỒNG HẠNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin