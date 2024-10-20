Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 352 Đường Bưởi, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN RÕ RÀNG LÀM 3 GIAI ĐOẠN:

GIAI ĐOẠN 1: (3-6 tháng)

- Gọi điện và tư vấn sản phẩm cho khách hàng (20%)

- Chăm sóc khách hàng và chốt đơn (60%)

- Phát triển đội ngũ kinh doanh riêng (20%)

- Những công việc khác phụ trợ công việc kinh doanh

- Data được công ty cung cấp sẵn

GIAI ĐOẠN 2: (6-12 tháng)

- Phát triển thị trường

- Quản lý vận hành điểm tại các tỉnh Miền Bắc

GIAI ĐOẠN 3: (12-18 tháng)

- Phát triển kinh doanh tại Chi nhánh Miền Bắc

- Quản lý đội nhóm tại chi nhánh

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Phù hợp các bạn sinh viên mới ra trường (2k3, 2k2, 2k1)

- Các bạn có đam mê kinh doanh muốn phát triển bản thân.

- Nhanh nhẹn, tiếp thu nhanh và linh hoạt.

- Hòa đồng, năng động, học hỏi hết mình trong công việc.

- Có Laptop cá nhân

- Làm việc fulltime.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo kinh doanh thực chiến từ đầu & không yêu cầu kinh nghiệm

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Nhân viên -> Leader -> Quản lý điểm -> Quản lý nhiều điểm -> Quản lý miền. - Thu nhập: Lương cứng + 1% Doanh số + Mức lương tăng trưởng theo cấp bậc

(Tổng thu nhập trung bình 1 bạn Sale cứng từ 8M-20M trở lên, có bảng Cơ chế Kinh doanh chi tiết)

- Được tham các buổi Đào tạo đội nhóm, đào tạo cùng Tổng Giám Đốc.

- Được tham gia các buổi Teambuilding, hoạt động phát triển bản thân.

- Đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước khi làm chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

