Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỆT MAY LAIYI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỆT MAY LAIYI
Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Từ 15tr up/ tháng (Thử việc 2 tháng)
- Doanh số hấp dẫn. Có thể đạt tới 30Tr up mỗi tháng
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện,..., Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu
-Khai thác, giới thiệu sản phẩm và chăm sóc khách hàng qua các kênh Zalo, Facebook và qua điện thoại. Zalo、Facebook
- Phát triển khách hàng mới, đẩy mạnh doanh số bán hàng.
- Và một số công việc khác có liên quan theo sự phân công của Quản lý phù hợp với tình hình kinh doanh ở từng thời điểm.
Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Không yêu cầu giới tính, độ tuổi giới hạn: Từ 18 - 35 tuổi
- Có trách nhiệm trong công việc, chăm chỉ, thật thà, vui vẻ và hòa đồng, có định hướng làm lâu dài
-Ưu tiên có kinh nghiệm về các công việc liên quan đến tư vấn, sales online
-Biết tiếng trung là một ưu thế ( hai kĩ năng nghe nói). Có môi trường trao đồi ngoại ngữ
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỆT MAY LAIYI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 50 triệu VND
Lương cứng: Tới 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỆT MAY LAIYI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
