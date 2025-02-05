Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỆT MAY LAIYI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Từ 15tr up/ tháng (Thử việc 2 tháng) - Doanh số hấp dẫn. Có thể đạt tới 30Tr up mỗi tháng - Môi trường làm việc năng động, thân thiện,..., Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

-Khai thác, giới thiệu sản phẩm và chăm sóc khách hàng qua các kênh Zalo, Facebook và qua điện thoại. Zalo、Facebook

- Phát triển khách hàng mới, đẩy mạnh doanh số bán hàng.

- Và một số công việc khác có liên quan theo sự phân công của Quản lý phù hợp với tình hình kinh doanh ở từng thời điểm.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Không yêu cầu giới tính, độ tuổi giới hạn: Từ 18 - 35 tuổi

- Có trách nhiệm trong công việc, chăm chỉ, thật thà, vui vẻ và hòa đồng, có định hướng làm lâu dài

-Ưu tiên có kinh nghiệm về các công việc liên quan đến tư vấn, sales online

-Biết tiếng trung là một ưu thế ( hai kĩ năng nghe nói). Có môi trường trao đồi ngoại ngữ

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỆT MAY LAIYI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 50 triệu VND

Lương cứng: Tới 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỆT MAY LAIYI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin