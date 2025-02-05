Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đồng Phục Phương Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đồng Phục Phương Thảo
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 20, Tòa Nhà Văn Phòng Charmvit Tower, Trần Duy Hưng, Trung Hòa Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Khai thác và phát triển mạng lưới khách hàng là doanh nghiệp
- Quản lý, phát triển quan hệ khách hàng.
- Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh theo kỳ.
- Bán hàng, chăm sóc khách hàng, quản lý và thu hồi công nợ khách hàng.
- Báo cáo công việc định kỳ, phối hợp đội nhóm để có kế hoạch kinh doanh tốt nhất
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên tốt nghiệp cao đẳng/ đại học các chuyên ngành.
- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng
- Khả năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và giao tiếp tốt
- Nhanh nhẹn, cầu tiến, chủ động và chịu được áp lực công việc
- Khả năng đàm phán và thuyết phục khách hàng
- Yêu thích, đam mê kinh doanh. Chịu được áp lực công việc.
- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng
- Khả năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và giao tiếp tốt
- Nhanh nhẹn, cầu tiến, chủ động và chịu được áp lực công việc
- Khả năng đàm phán và thuyết phục khách hàng
- Yêu thích, đam mê kinh doanh. Chịu được áp lực công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Đồng Phục Phương Thảo Thì Được Hưởng Những Gì
- Laptop
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Đồng phục
- Chế độ thưởng
- Đào tạo
- Tăng lương
- Nghỉ phép năm
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Đồng phục
- Chế độ thưởng
- Đào tạo
- Tăng lương
- Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đồng Phục Phương Thảo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI