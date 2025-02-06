Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 197 Trần Phú,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nhận contact khách hàng tiềm năng có nhu cầu sản xuất video quảng cáo, TVC, MV, phim doanh nghiệp...
Tư vấn dịch vụ, giải thích gói dịch vụ sản phẩm, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty.
Chốt hợp đồng, theo dõi tiến độ thanh toán và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình hợp tác.
Xây dựng, duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng để mở rộng mạng lưới đối tác.
Phối hợp với đội ngũ sản xuất để đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng.
Cập nhật thông tin khách hàng, quản lý tin nhắn, phản hồi nhanh chóng qua phần mềm Pancake.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales, kinh doanh, tư vấn dịch vụ là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Năng động, chủ động trong công việc
Hiểu biết về lĩnh vực truyền thông, sản xuất video là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8 - 15 triệu + thưởng
Môi trường làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển.
Tham gia vào các dự án lớn, làm việc trực tiếp với khách hàng tiềm năng.
Được đào tạo và hướng dẫn để nâng cao kỹ năng bán hàng và kiến thức ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA

CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tháp doanh nhân số 01 đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

