Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 6, Tòa nhà OceanPark, Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Telesale tìm kiếm khách hàng lớn để mở đại lý dựa trên data sẵn có từ phòng Marketing
Tự tìm kiếm thêm khách hàng thông qua các kênh khác (network cá nhân, hội thảo, sự kiện,..)
Giới thiệu, tư vấn dịch vụ hạ tầng internet (domain; hosting; cloud/email server…) và giải pháp AI tool đúng đối tượng khách hàng để mời làm đại lý .
Hỗ trợ đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.
Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong việc triển khai dịch vụ; thực hiện thu tiền; quản lý công nợ; chăm sóc khách hàng.
Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng.
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng, kinh nghiệm:
Tốt nghiệp các trường CĐ/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Kinh tế/Công nghệ thông tin... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Kinh nghiệm: Từ 6 tháng kinh nghiệm Sales, không yêu cầu đùng ngành, sales trái ngành sẽ được đào tạo từ đầu trong quá trình làm việc
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm Telesales
Yêu cầu khác:
Giao tiếp mạch lạc, rõ ràng, trình bày đúng trọng tâm
Mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng, định hướng theo sales lâu dài
Nhanh nhẹn, có khả năng đàm phán, thuyết phục tốt, yêu thích kinh doanh.
Cầu thị trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.
Định hướng gắn bó và làm việc lâu dài với công ty.
Kỹ năng làm việc độc lập/làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thu nhập tối thiểu từ 10 - 15tr/tháng (không giới hạn, bao gồm lương cứng 8tr + phụ cấp + hoa hồng theo doanh thu); 13 tháng lương/năm.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp; có cơ hội hỏi học, update kiến thức công nghệ và áp dụng công nghệ vào quá trình làm việc
Được đào tạo các kiến thức bán hàng trong lĩnh vực IT và kỹ năng mềm phục vụ công việc.
Cơ hội mở rộng network bản thân thông qua quá trình làm việc trực tiếp cùng các cấp Manager của cty đối tác (các case khó sẽ có sự hỗ trợ đồng hành từ Teamlead)
Nghỉ phép năm và các ngày nghỉ lễ Tết khác; đóng bảo hiểm theo quy định của Nhà nước Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Ocean Park Building - 6th Floor, 1 Dao Duy Anh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

