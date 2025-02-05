Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 6, Tòa nhà OceanPark, Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Telesale tìm kiếm khách hàng lớn để mở đại lý dựa trên data sẵn có từ phòng Marketing

Tự tìm kiếm thêm khách hàng thông qua các kênh khác (network cá nhân, hội thảo, sự kiện,..)

Giới thiệu, tư vấn dịch vụ hạ tầng internet (domain; hosting; cloud/email server…) và giải pháp AI tool đúng đối tượng khách hàng để mời làm đại lý .

Hỗ trợ đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.

Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong việc triển khai dịch vụ; thực hiện thu tiền; quản lý công nợ; chăm sóc khách hàng.

Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Kỹ năng, kinh nghiệm:

Tốt nghiệp các trường CĐ/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Kinh tế/Công nghệ thông tin... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Kinh nghiệm: Từ 6 tháng kinh nghiệm Sales, không yêu cầu đùng ngành, sales trái ngành sẽ được đào tạo từ đầu trong quá trình làm việc

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm Telesales

Yêu cầu khác:

Giao tiếp mạch lạc, rõ ràng, trình bày đúng trọng tâm

Mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng, định hướng theo sales lâu dài

Nhanh nhẹn, có khả năng đàm phán, thuyết phục tốt, yêu thích kinh doanh.

Cầu thị trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.

Định hướng gắn bó và làm việc lâu dài với công ty.

Kỹ năng làm việc độc lập/làm việc nhóm tốt.

Quyền Lợi

Thu nhập: Thu nhập tối thiểu từ 10 - 15tr/tháng (không giới hạn, bao gồm lương cứng 8tr + phụ cấp + hoa hồng theo doanh thu); 13 tháng lương/năm.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp; có cơ hội hỏi học, update kiến thức công nghệ và áp dụng công nghệ vào quá trình làm việc

Được đào tạo các kiến thức bán hàng trong lĩnh vực IT và kỹ năng mềm phục vụ công việc.

Cơ hội mở rộng network bản thân thông qua quá trình làm việc trực tiếp cùng các cấp Manager của cty đối tác (các case khó sẽ có sự hỗ trợ đồng hành từ Teamlead)

Nghỉ phép năm và các ngày nghỉ lễ Tết khác; đóng bảo hiểm theo quy định của Nhà nước Việt Nam.

