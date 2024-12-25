Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số nhà 24 ngõ 168 Giáp Bát, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đăng bài bán hàng trên fanpage facebook, các sàn TMĐT, các chợ TMĐT, Tiktok, Instagram

Chăm sóc các sàn thương mại điện tử, chợ điện tử, các kênh thông tin khác

Live tiktok

Chăm sóc khách hàng: mới & cũ

Phát triển các kênh bán hàng mới

Tuân thủ nội quy quy định công ty và xây dựng văn hóa công ty

Các công việc liên quan đến kinh doanh & bán hàng

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu công việc: chấp nhận sinh viên mới ra trường, miễn là bạn có Đam Mê với Máy Tính & Kinh Doanh Bán Hàng

Làm việc chủ động. Có tinh thần làm việc theo nhóm

Ham học hỏi và cầu tiến. Chân thành & trung thực

Ưu tiên nữ

Bạn sẽ có lợi thế nếu: Biết edit video. Biết sử dụng capcut

Có kinh nghiệm sale trên các sàn TMĐT, tiktok,..

Có kinh nghiệm chăm sóc fanpage

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng, thưởng hấp dẫn

Được đào tạo về bán hàng Offline, tìm kiếm khách hàng Online và bán hàng qua các kênh Thương mại điện tử

Định hướng công việc lâu dài, ổn định, phát triển năng lực cá nhân

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Thời gian làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED

