Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- số nhà 24 ngõ 168 Giáp Bát, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Đăng bài bán hàng trên fanpage facebook, các sàn TMĐT, các chợ TMĐT, Tiktok, Instagram
Chăm sóc các sàn thương mại điện tử, chợ điện tử, các kênh thông tin khác
Live tiktok
Chăm sóc khách hàng: mới & cũ
Phát triển các kênh bán hàng mới
Tuân thủ nội quy quy định công ty và xây dựng văn hóa công ty
Các công việc liên quan đến kinh doanh & bán hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu công việc: chấp nhận sinh viên mới ra trường, miễn là bạn có Đam Mê với Máy Tính & Kinh Doanh Bán Hàng
Làm việc chủ động. Có tinh thần làm việc theo nhóm
Ham học hỏi và cầu tiến. Chân thành & trung thực
Ưu tiên nữ
Bạn sẽ có lợi thế nếu: Biết edit video. Biết sử dụng capcut
Có kinh nghiệm sale trên các sàn TMĐT, tiktok,..
Có kinh nghiệm chăm sóc fanpage
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + hoa hồng, thưởng hấp dẫn
Được đào tạo về bán hàng Offline, tìm kiếm khách hàng Online và bán hàng qua các kênh Thương mại điện tử
Định hướng công việc lâu dài, ổn định, phát triển năng lực cá nhân
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Thời gian làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED
