Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu New Sun Babies làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 25 Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Thực hiện việc tư vấn, bán hàng online qua các trang Fanpage, Zalo, Website, Hotline,.... theo data công ty cung cấp và tìm kiếm khách hàng mới online

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh của đơn hàng như thiếu hàng, sản phẩm lỗi, nhầm và về chất lượng sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng thông tin về vận chuyển, trạng thái đơn hàng, hoàn hủy đơn hàng, tư vấn và đơn hàng giao ngoài khi có yêu cầu

Tiến hành thu thập, khảo sát thông tin khách hàng, đối thủ cạnh tranh khi có yêu cầu.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học;

Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm Tư vấn bán hàng, Sale, Telesales, Sale online, B2B, B2C...

Khả năng đàm phán và thuyết phục, xử lý tình huống tốt

Có laptop cá nhân để làm việc

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu New Sun Babies Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + PC: 7.000.000 - 9.000.000 + %doanh thu + Thưởng kết quả công việc

- Thưởng bằng tiền hoặc hiện vật

Được hưởng các chương trình thưởng thành tích xuất sắc trong công việc;

Thưởng sinh nhật Công ty,

Các khoản thưởng Lễ, Tết

Các khoản thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm theo kế hoạch kinh doanh Công ty

Các khoản thưởng và vinh danh cho hoạt động cải tiến sáng tạo và ý tưởng đột phá v.v.

- Các quyền lợi bổ sung khác

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định pháp luật hiện hành;

Chế độ nghỉ phép tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành;

Được hưởng tháng lương 13, chế độ tham quan, nghỉ mát, teambuilding, khám sức khỏe theo quy định của pháp luật hiện hành và theo quy chế Công ty;

Được xem xét đánh giá tăng lương định kỳ;

Được tiếp cận các chương trình đào tạo và nguồn lực hỗ trợ phát triển cá nhân theo quy chế công ty.

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 25 Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu New Sun Babies

