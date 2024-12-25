Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu New Sun Babies làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu New Sun Babies làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu New Sun Babies
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu New Sun Babies

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu New Sun Babies

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 25 Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện việc tư vấn, bán hàng online qua các trang Fanpage, Zalo, Website, Hotline,.... theo data công ty cung cấp và tìm kiếm khách hàng mới online
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh của đơn hàng như thiếu hàng, sản phẩm lỗi, nhầm và về chất lượng sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng thông tin về vận chuyển, trạng thái đơn hàng, hoàn hủy đơn hàng, tư vấn và đơn hàng giao ngoài khi có yêu cầu
Tiến hành thu thập, khảo sát thông tin khách hàng, đối thủ cạnh tranh khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học;
Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm Tư vấn bán hàng, Sale, Telesales, Sale online, B2B, B2C...
Khả năng đàm phán và thuyết phục, xử lý tình huống tốt
Có laptop cá nhân để làm việc

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu New Sun Babies Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + PC: 7.000.000 - 9.000.000 + %doanh thu + Thưởng kết quả công việc
- Thưởng bằng tiền hoặc hiện vật
Được hưởng các chương trình thưởng thành tích xuất sắc trong công việc;
Thưởng sinh nhật Công ty,
Các khoản thưởng Lễ, Tết
Các khoản thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm theo kế hoạch kinh doanh Công ty
Các khoản thưởng và vinh danh cho hoạt động cải tiến sáng tạo và ý tưởng đột phá v.v.
- Các quyền lợi bổ sung khác
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định pháp luật hiện hành;
Chế độ nghỉ phép tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành;
Được hưởng tháng lương 13, chế độ tham quan, nghỉ mát, teambuilding, khám sức khỏe theo quy định của pháp luật hiện hành và theo quy chế Công ty;
Được xem xét đánh giá tăng lương định kỳ;
Được tiếp cận các chương trình đào tạo và nguồn lực hỗ trợ phát triển cá nhân theo quy chế công ty.
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 25 Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu New Sun Babies

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu New Sun Babies

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu New Sun Babies

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 64, Ngõ Đìa 4, Thôn Đìa, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

