Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Du Lịch, Dịch Vụ Và Thương Mại Núi San Hô làm việc tại Kiên Giang thu nhập 10 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Du Lịch, Dịch Vụ Và Thương Mại Núi San Hô
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Công Ty TNHH Du Lịch, Dịch Vụ Và Thương Mại Núi San Hô

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang:

- Kiên Giang

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Tiếp nhận đặt dịch vụ từ các nguồn khách của công ty, chăm sóc khách lẻ từ các nguồn khách của công ty cung cấp và của cá nhân tự khai thác (chủ yếu sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh)
- khai thác và phát triển tệp khách hàng mới để mạnh hoạt động kinh doanh của công ty
- Quản lý mạng xã hội tiếng Trung của công ty
- Tư vấn và chăm sóc đối tác để hỗ trợ chốt khách (sẽ được đào tạo thêm)
- Phân tích và báo cáo hàng tháng (sẽ được hướng dẫn)
- Làm các công việc khác liên quan do Quản lý kinh doanh yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại ngữ: yêu cầu bắt buộc tiếng Anh/ tiếng Trung viết và nói tốt, ưu tiên nếu có thêm ngoại ngữ khác
- Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng mảng du lịch/ khách sạn (sẽ được đào tạo thêm)
- Trung thực và cẩn thận
- Có sự thông hiểu về du lịch Phú Quốc (sẽ được đào tạo thêm)
- Kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc tốt
- Sử dụng các công cụ vi tính tốt, sẽ được đào tạo thêm
- Độ tuổi từ 22 – dưới 27 tuổi

Tại Công Ty TNHH Du Lịch, Dịch Vụ Và Thương Mại Núi San Hô Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản sẽ tăng dần theo tháng, theo hiệu quả công việc và sự cam kết trong công việc (lâu dài), từ 10 đến 25 triệu/ tháng
- Hưởng doanh số và thưởng hiệu suất tháng
- Chế độ BHXH – BHYT – BHTN hàng tháng
- Được làm việc với khách quốc tế và đối tác khách sạn 5-6 sao, môi trường năng động và chuyên nghiệp
- Cty hỗ trợ vé tàu/ máy bay (tùy theo cấp bậc) về thăm nhà 1 năm/ lần
- Được đào tạo thêm các kỹ năng chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng và quản lý công việc chuyên nghiệp
- Công việc không cố định làm VP 8 tiếng hàng ngày, có thể làm online khi cần đối với bộ phận CSH
- Máy tính/ laptop và các thiết bị VPP công ty cung cấp phục vụ cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Du Lịch, Dịch Vụ Và Thương Mại Núi San Hô

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Du Lịch, Dịch Vụ Và Thương Mại Núi San Hô

Công Ty TNHH Du Lịch, Dịch Vụ Và Thương Mại Núi San Hô

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Phú Quốc Valley Village, Cửa Lấp, Dương Tơ, Tp Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

