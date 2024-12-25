Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần nội thất Hà Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Công ty cổ phần nội thất Hà Lâm
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Công ty cổ phần nội thất Hà Lâm

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần nội thất Hà Lâm

Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, Lô C6, Tòa nhà C, Madarin Garden (Cổng số 3), Hoàng Minh Giám, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng (Nhà thầu, kiến trúc sư...)
Tiếp cận, tìm hiểu, xác định và thực hiện phân tích nhu cầu khách hàng;
Chăm sóc khách hàng (Giới thiệu, báo giá, tư vấn, thuyết phục) và tiến hành chốt đơn hàng
Kết hợp với các bộ phận liên quan để giám sát quá trình thực hiện hợp đồng, giải quyết các vấn đề phát sinh để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách hàng.
Thực hiện các công việc khác tại Showroom theo sự phân công

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Trung cấp, cao đẳng trở lên;
Ngoại hình ưa nhìn; tuổi từ 22; không nói ngọng.
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, đàm phán, thuyết phục tốt;
Có máy tính xách tay, sử dụng tốt tin học văn phòng (Word, excel...);
Trung thực, nhiệt huyết và trách nhiệm cao trong công việc;
Có kinh nghiệm trong việc kinh doanh, thi công nội thất, bất động sản ít nhất từ 01 năm trở lên.
Am hiểu về vật liệu nội thất, biết đọc bản vẽ, có kiến thức về Marketing là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành kiến trúc, nội thất, xây dựng, kỹ thuật...
Chủ động trong công việc.

Tại Công ty cổ phần nội thất Hà Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần nội thất Hà Lâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần nội thất Hà Lâm

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN9 - Khu CN Phú Nghĩa - Xã Phú Nghĩa - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

