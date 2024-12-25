Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần nội thất Hà Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần nội thất Hà Lâm
- Hà Nội: Tầng 1, Lô C6, Tòa nhà C, Madarin Garden (Cổng số 3), Hoàng Minh Giám, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu
Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng (Nhà thầu, kiến trúc sư...)
Tiếp cận, tìm hiểu, xác định và thực hiện phân tích nhu cầu khách hàng;
Chăm sóc khách hàng (Giới thiệu, báo giá, tư vấn, thuyết phục) và tiến hành chốt đơn hàng
Kết hợp với các bộ phận liên quan để giám sát quá trình thực hiện hợp đồng, giải quyết các vấn đề phát sinh để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách hàng.
Thực hiện các công việc khác tại Showroom theo sự phân công
Yêu Cầu Công Việc
Ngoại hình ưa nhìn; tuổi từ 22; không nói ngọng.
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, đàm phán, thuyết phục tốt;
Có máy tính xách tay, sử dụng tốt tin học văn phòng (Word, excel...);
Trung thực, nhiệt huyết và trách nhiệm cao trong công việc;
Có kinh nghiệm trong việc kinh doanh, thi công nội thất, bất động sản ít nhất từ 01 năm trở lên.
Am hiểu về vật liệu nội thất, biết đọc bản vẽ, có kiến thức về Marketing là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành kiến trúc, nội thất, xây dựng, kỹ thuật...
Chủ động trong công việc.
Tại Công ty cổ phần nội thất Hà Lâm Thì Được Hưởng Những Gì
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần nội thất Hà Lâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
