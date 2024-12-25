Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà CapitalPlace, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội - 1. De La Sól, 244 Pasteur, Q3, TP.HCM. - 2. S.pace, 102C Nguyễn Văn Cừ, Q1, TP.HCM., Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

De La Sól by Sun Life Việt Nam - dự án fulltime mang tính cách mạng của thị trường tài chính.

* Tư vấn tài chính

- Cung cấp và hỗ trợ các giải pháp tài chính -bảo hiểm chuyên nghiệp cho khách hàng.

- Tìm kiếm, mở rộng và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng.

* Dịch vụ khách hàng

- Hỗ trợ khách hàng làm dịch vụ tại văn phòng, mang đến cho khách hàng sự thuận tiện và trải nghiệm cao cấp nhất

- Xây dựng và duy trì các mối quan hệ với khách hàng và đội ngũ đồng nghiệp để cung cấp các dịch vụ và giải pháp tài chính kịp thời cho khách hàng

* Xây dựng thương hiệu

- Chú trọng xây dựng thương hiệu cá nhân, thương hiệu công ty trên tất cả các kênh mạng xã hội một cách chuyên nghiệp

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp CĐ/ĐH từ 22-35 tuổi.

Có kĩ năng giao tiếp tốt.

Có kinh nghiệm làm việc trên 1 năm là lợi thế lớn, chưa có kinh nghiệm làm việc sẽ được đào tạo

Có tinh thần trách nhiệm và cầu thị trong công việc.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lương: 15.000.000 - 18.000.000 VND/ tháng

Hoa hồng tháng từ 8,5% đến 26%, thưởng quý/năm

Phụ cấp cố định: 1.800.000 VND/tháng

Hỗ trợ thu nhập trong 2 tuần đào tạo đầu tiên: 3.000.000 VND

Được làm việc tại môi trường văn phòng hiện đại, sáng tạo, khơi gợi nguồn cảm hứng

Được cung cấp thẻ chăm sóc sức khoẻ hằng năm (quyền lợi khám chữa bệnh, nằm viện tại tất cả các bệnh viện trên toàn quốc)

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 9 tháng.

Cung cấp IPAD, chi phí F&B để phục vụ công việc

Được hưởng chế độ du lịch, nghỉ phép theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

