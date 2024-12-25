Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THU NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THU NAM
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 4, ngõ 72 Dương Khuê, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
– Nắm chắc thông tin sản phẩm, tư vấn, giới thiệu các sản phẩm sách, khóa học tại trung tâm đến khách hàng qua các nguồn Fanpage, gọi điện trực tiếp...
Chăm sóc nguồn data của công ty cung cấp và rộng tìm thêm các khách hàng mới qua các kênh Online). Chăm sóc khách hàng thường xuyên và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Kiên nhẫn , tỉ mỉ, yêu thích, đam mê công việc tư vấn bán hàng
– Giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của khách hàng về sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi,cách đặt hàng....
- Theo dõi quá trình vận chuyển đơn hàng
- Chạy các chỉ tiêu KPIs của phòng tư vấn bán hàng.
- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
– Giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của khách hàng về sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi,cách đặt hàng....
- Theo dõi quá trình vận chuyển đơn hàng
- Chạy các chỉ tiêu KPIs của phòng tư vấn bán hàng.
- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THU NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 4, ngõ 72 Dương Khuê, Cầu Giấy
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)
- Hà Nội: Số 4, ngõ 72 Dương Khuê, Cầu Giấy
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THU NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI