Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THU NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

– Nắm chắc thông tin sản phẩm, tư vấn, giới thiệu các sản phẩm sách, khóa học tại trung tâm đến khách hàng qua các nguồn Fanpage, gọi điện trực tiếp...

Chăm sóc nguồn data của công ty cung cấp và rộng tìm thêm các khách hàng mới qua các kênh Online). Chăm sóc khách hàng thường xuyên và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

– Kiên nhẫn , tỉ mỉ, yêu thích, đam mê công việc tư vấn bán hàng

– Giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của khách hàng về sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi,cách đặt hàng....

- Theo dõi quá trình vận chuyển đơn hàng

- Chạy các chỉ tiêu KPIs của phòng tư vấn bán hàng.

- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 4, ngõ 72 Dương Khuê, Cầu Giấy

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)

