Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Battech làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 32 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Phát triển và mở rộng thị trường quốc tế, đặc biệt là các thị trường tiềm năng

- Tìm kiếm khách hàng, tiếp cận khách hàng để giới thiệu về sản phẩm của Công ty.

- Tư vấn, bán hàng cho khách hàng trên thị trường quốc tế.

- Tạo và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, thực hiện tốt dịch vụ hậu mãi.

- Giới thiệu mẫu sản phẩm mới tới khách hàng, thu thập và phân tích các thông tin phản hồi của khách hàng và thị trường.

- Lập và triển khai các kế hoạch gia tăng doanh số, quản lý công nợ và lên kế hoạch thu hồi công nợ.

- Tham gia vào các sự kiện triển lãm quốc tế để quảng bá sản phẩm của Công ty

- Tiếp đón khách hàng tới thăm quan và làm việc tại nhà máy

- Tổng hợp báo cáo kết quả công việc theo yêu cầu.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cử nhân các ngành kinh tế, kỹ thuật hoặc các ngành khác có liên quan

- Kinh Nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng quốc tế, ứng viên có kinh nghiệm bán hàng sản phẩm công nghiệp, xây dựng, khoáng sản là một lợi thế.

- Thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, viết).

- Sử dụng hệ thống CRM (ví dụ: Salesforce, HubSpot, Zoho được ưu tiên).

- Có kinh nghiệm với các công cụ và nền tảng tự động hóa bán hàng.

- Kiến thức chuyên sâu về LinkedIn và các nền tảng B2B khác để tạo khách hàng tiềm năng.

- Hiểu biết về tự động hóa marketing và chiến lược email marketing.

- Kỹ năng

· Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

· Giao tiếp và tương tác.

· Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

· Tỉ mỉ và có kỹ năng tổ chức tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Battech Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, lương cứng từ 20-30tr+ hỗ trợ + thưởng % doanh thu

- Thời gian làm việc: 7.5h/ngày, Sáng từ 8h-12h, Chiều từ 13h30-17h, Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

- Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ các ngày lễ, tết hưởng nguyên lương

- Thưởng vào các dịp Lễ, tết (từ 500k-1tr), Lương tháng 13; Thưởng thâm niên, Thưởng hiệu quả theo doanh thu

- Chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định sau 01 tháng thử việc

- Được xét duyệt tăng lương định kỳ theo quy định Công ty;

- Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, đoàn kết, nhiều cơ hội học hỏi, đào tạo để nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn;

- Chế độ phúc lợi: Tham quan, nghỉ mát, thăm hỏi, hiếu hỉ, tặng quà vào các ngày lễ tết đặc biệt như 8/3, 20/10, trung thu, 1/6...

- Được tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hóa đa dạng, hấp dẫn: Thể thao, đọc sách, liên hoan, sinh nhật, team building...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ Battech

