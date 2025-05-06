Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: 223 Nguyễn Văn Linh, Phường Hưng Lợi, Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Đảm bảo đạt được doanh số và các chỉ tiêu sản phẩm mục tiêu cam kết với Trưởng phòng.

Đề xuất đặt hàng và dự trù hàng hóa.

Thực thi kế hoạch kinh doanh của Bộ phận và các hoạt động chăm sóc Khách hàng.

Cập nhật dữ liệu Khách hàng hàng ngày.

Phân phối hàng theo các kênh quản lý được giao.

Có kế hoạch mở rộng thị trường sản phẩm mình quản lý nhằm đạt mục tiêu doanh số đề ra.

Tìm kiếm khách hàng mới thông qua đi chào hàng trực tiếp, triển lãm, hội chợ, diễn đàn, giới thiệu từ khách quen,....

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, Nhanh nhẹn, Nói năng mạch lạc rõ ràng.

Chịu khó và Đam mê kiếm tiền.

Có tinh thần cầu tiến, kỹ năng làm việc nhóm.

Biết viết nội dung đăng Facebook quảng cáo sản phẩm là một lợi thế.

Ưu tiên các ứng viên đã có 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan Nha khoa.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương + Hoa hồng theo Doanh thu.

Chính sách – phụ cấp khác: Lương tháng 13; Thưởng Lễ Tết; Chính sách ghi nhận thâm niên; Chính sách Hiếu Hỷ, Ốm đau, Thai sản;

Chính sách Công tác phí theo quy định Công ty.

Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tham gia BHXH, BHYT, BHBB theo quy định nhà nước.

Được mua BH tai nạn 24h

Công ty trang bị máy pha Café, Café, Sữa ...phục vụ cho nhân viên

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ trong nước và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin