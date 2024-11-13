Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 8 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ viễn thông Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Mức lương
8 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: Khu đô thị TMS Phúc Yên, Phúc Yên
Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương 8 - 50 Triệu
Tư vấn và giải thích chi tiết về dịch vụ internet, truyền hình và camera của FPT cho khách hàng
Thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.
Chăm sóc khách hàng sau bán
Làm việc tại địa bàn Phúc Yên, Bình Xuyên, Sóc Sơn, Mê Linh - Hà Nội
Với Mức Lương 8 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thích bán hàng, kinh doanh, giao tiếp, chủ động trong công việc.
Có tính chất hoạt bát, tự lập và nhanh nhẹn.
Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng tư vấn và thuyết phục khách hàng.
Nếu chưa có kinh nghiệm, chúng tôi sẽ đào tạo và hỗ trợ bạn trong quá trình làm việc.
Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập bình quân từ 8-50 tr/ tháng
Lương tháng 13 và thưởng tết âm lịch. ( Bình quân từ 4-6 tháng lương)
Thưởng nóng theo các chương trình kinh doanh.
Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước đầy đủ
Chế độ riêng của người FPT - Bảo hiểm FPT Care cho bản thân, gia đình.
Các chương trình quà tặng, du lịch hằng năm.
Vinh danh trong nước và nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
