Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 8 - 50 Triệu

Mức lương 8 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Khu đô thị TMS Phúc Yên, Phúc Yên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương 8 - 50 Triệu

Tư vấn và giải thích chi tiết về dịch vụ internet, truyền hình và camera của FPT cho khách hàng

Thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.

Chăm sóc khách hàng sau bán

Làm việc tại địa bàn Phúc Yên, Bình Xuyên, Sóc Sơn, Mê Linh - Hà Nội

Thích bán hàng, kinh doanh, giao tiếp, chủ động trong công việc.

Có tính chất hoạt bát, tự lập và nhanh nhẹn.

Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng tư vấn và thuyết phục khách hàng.

Nếu chưa có kinh nghiệm, chúng tôi sẽ đào tạo và hỗ trợ bạn trong quá trình làm việc.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bình quân từ 8-50 tr/ tháng

Lương tháng 13 và thưởng tết âm lịch. ( Bình quân từ 4-6 tháng lương)

Thưởng nóng theo các chương trình kinh doanh.

Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước đầy đủ

Chế độ riêng của người FPT - Bảo hiểm FPT Care cho bản thân, gia đình.

Các chương trình quà tặng, du lịch hằng năm.

Vinh danh trong nước và nước ngoài

