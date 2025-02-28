Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phân Phối Điện Tử JVS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 24 Đường Giải Phóng, Phường 4,Hồ Chí Minh, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thiết bị văn phòng (máy chiếu, màn hình tương tác, thiết bị hội nghị,...).

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

- Đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

- Theo dõi và hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai và sau bán hàng.

- Báo cáo công việc và kết quả kinh doanh định kỳ.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành quản trị kinh doanh, công nghệ hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh máy văn phòng hoặc công nghệ.

- Tác phong chuyên nghiệp, chủ động, có khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

- Khả năng đi thị trường, gặp gỡ đối tác, và tìm kiếm khách hàng mới.

Tại Công Ty Cổ Phần Phân Phối Điện Tử JVS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + Hoa hồng doanh số + Thưởng theo hiệu quả công việc.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

- Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức thị trường.

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

- Các phúc lợi khác: Thưởng lễ, tết, sinh nhật, du lịch hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phân Phối Điện Tử JVS

