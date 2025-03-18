Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP S-House làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - 62 Phan Chu Trinh, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thiết kế - thi công các dự án: Nhà phố, Biệt thự, Chung cư, Penthouse, Văn phòng, Shophouse, Nhà hàng, Quán cafe.

- Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ thiết kế và thi công của Công ty

- Khảo sát thị trường để lập danh mục khách hàng tiềm năng.

- Phối hợp với phòng thiết kế của Công ty để tư vấn giải pháp hiệu quả cho từng công trình, dự án.

- Theo dõi và chăm sóc khách hàng.

- Duy trì và phát triển các mối quan hệ với các khách hàng, các đơn vị tư vấn thiết kế.

- Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, nắm bắt nhu cầu khách hàng.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có chuyên môn về thiết kế và xây dựng là một lợi thế.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, thân thiện và ham học hỏi;

- Khả năng giao tiếp và hòa đồng;

Tại Công ty CP S-House Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

- Thưởng lễ tết.

- Được đóng/ chi trả đầy đủ các loại Bảo hiểm theo quy định.

- Các quyền lợi khác về Công đoàn (Tham quan du lịch, ngày kỷ niệm, sinh nhật...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP S-House

