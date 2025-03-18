Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP S-House làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP S-House
- Khánh Hòa:
- 62 Phan Chu Trinh, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thiết kế - thi công các dự án: Nhà phố, Biệt thự, Chung cư, Penthouse, Văn phòng, Shophouse, Nhà hàng, Quán cafe.
- Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ thiết kế và thi công của Công ty
- Khảo sát thị trường để lập danh mục khách hàng tiềm năng.
- Phối hợp với phòng thiết kế của Công ty để tư vấn giải pháp hiệu quả cho từng công trình, dự án.
- Theo dõi và chăm sóc khách hàng.
- Duy trì và phát triển các mối quan hệ với các khách hàng, các đơn vị tư vấn thiết kế.
- Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, nắm bắt nhu cầu khách hàng.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, thân thiện và ham học hỏi;
- Khả năng giao tiếp và hòa đồng;
Tại Công ty CP S-House Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng lễ tết.
- Được đóng/ chi trả đầy đủ các loại Bảo hiểm theo quy định.
- Các quyền lợi khác về Công đoàn (Tham quan du lịch, ngày kỷ niệm, sinh nhật...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP S-House
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI