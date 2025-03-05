Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NHỰA HOA THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, khách hàng mới

Trực tiếp gặp gỡ khách hàng (Kênh phân phối, đại lý) đàm phán, giới thiệu hàng hóa/sản phẩm của công ty.

Lên báo giá, tư vấn, chốt đơn với khách hàng.

Chủ động giới thiệu các chương trình khuyến mại mới tới khách hàng.

Báo cáo công việc theo ngày, tuần. Tham gia họp bộ phận để có kế hoạch phát triển mới.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm Kinh doanh, bán hàng

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Khả năng chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH NHỰA HOA THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng căn bản + hoa hồng

Có chế độ thưởng tết tháng 13 + BHXH đầy đủ

Lương trực tiếp thoả thuận khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA HOA THÁI

