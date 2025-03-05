Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NHỰA HOA THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NHỰA HOA THÁI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, khách hàng mới
Trực tiếp gặp gỡ khách hàng (Kênh phân phối, đại lý) đàm phán, giới thiệu hàng hóa/sản phẩm của công ty.
Lên báo giá, tư vấn, chốt đơn với khách hàng.
Chủ động giới thiệu các chương trình khuyến mại mới tới khách hàng.
Báo cáo công việc theo ngày, tuần. Tham gia họp bộ phận để có kế hoạch phát triển mới.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm Kinh doanh, bán hàng
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Khả năng chịu áp lực cao.
Tại CÔNG TY TNHH NHỰA HOA THÁI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng căn bản + hoa hồng
Có chế độ thưởng tết tháng 13 + BHXH đầy đủ
Lương trực tiếp thoả thuận khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA HOA THÁI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
