Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 916/5 Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, HCM, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng trong khu vực;

Khảo sát đánh giá hành vi mua hàng và xu hướng của thị trường;

Báo cáo định kỳ đến cấp trên và các công việc theo yêu cầu;

Các khu vực đang tuyển: Quận 7,Nhà Bè, Quận 5, Quận 6, Quận 11, Củ Chi, Trảng Bàng, Quận 1, Quận 3, Quận 10...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3-4, đang chờ bằng hoặc mới ra trường, tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Trung thực, chịu khó; ham học hỏi

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên môn

Có thể làm full-time tối thiểu 3-5 ngày/tuần

Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong Thì Được Hưởng Những Gì

Trở thành đội ngũ trẻ tài năng đại diện phát triển thương hiệu của công ty;

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với quy mô 1000 nhân sự;

Đối với sinh viên thực tập: hỗ trợ 4.000.000 - 6.000.000 + phụ cấp cơm trưa, chiều

Hỗ trợ 100% chi phí xăng xe + cung cấp thiết bị làm việc đầy đủ (Smartphone, Laptop)

Lộ trình thăng tiến lên chính thức sau 2 tháng đối với TTS

Hỗ trợ mộc và số liệu làm báo cáo

Training & Coaching với đội ngũ nhân sự tâm lí, chất lượng

Thưởng hiệu quả công việc theo năng lực, lộ trình UPTO thu nhập chỉ từ 6 tháng

Môi trường năng động, có máy pha café, bánh nước...

Tham gia các workshop về chuyên môn, kỹ năng cứng, mềm, clb bóng đá, cầu lông ...

BHXH đóng full lương, đầy đủ quyền lợi theo luật

Thăm khám sức khỏe định kì cho nhân viên hàng năm

Thưởng Lễ Giỗ tổ hùng vương (10/03), 02/09, 30/04, 01/05, Tết dương lịch, Tết Âm lịch và Quà Tết âm lịch.

Phúc lợi khác: Gói bảo hiểm cá nhân 24h, Quà Sinh nhật, Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin