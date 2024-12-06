Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tòa nhà Thiên Nam, 111
- 121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm của công ty tới khách hàng tiềm năng với nguồn hàng có sẵn bằng cách đăng tin
Cung cấp, tư vấn đầy đủ thông tin về sản phẩm cho khách hàng qua tin nhắn, hoặc điện thoại khi khách gọi đến
Đàm phán, thương lượng và chốt hợp đồng với khách hàng (nếu có)
Chăm sóc và giữ mối quan hệ tốt với khách hàng qua tin nhắn, điện thoại
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Siêng năng, không ngại khó khăn, đam mê kiếm tiền
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo miễn phí (cầm tay chỉ việc nhiệt tình)
3 buổi đào tạo trực tiếp tại công ty
Yêu cầu trên 18 tuổi và tốt nghiệp THPT trở lên
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo miễn phí (cầm tay chỉ việc nhiệt tình)
3 buổi đào tạo trực tiếp tại công ty
Yêu cầu trên 18 tuổi và tốt nghiệp THPT trở lên
Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 7-9tr, thu nhập 40-100tr/tháng, 500tr-1 tỷ/năm
Thời gian linh hoạt, làm việc từ xa
HOA HỒNG từ 50-60%. Hoa hồng nhận ngay trong 24h
Được hỗ trợ phí ĐĂNG TIN hàng tuần
Được đào tạo miễn phí nếu chưa có kinh nghiệm,...
Được cấp trên, đồng nghiệp hỗ trợ tận tâm
Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nghiệp vụ miễn phí, Tư vấn Pháp lý về BĐS với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm trong nghề,......
Thời gian linh hoạt, làm việc từ xa
HOA HỒNG từ 50-60%. Hoa hồng nhận ngay trong 24h
Được hỗ trợ phí ĐĂNG TIN hàng tuần
Được đào tạo miễn phí nếu chưa có kinh nghiệm,...
Được cấp trên, đồng nghiệp hỗ trợ tận tâm
Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nghiệp vụ miễn phí, Tư vấn Pháp lý về BĐS với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm trong nghề,......
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI