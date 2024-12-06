Tuyển Nhân viên kinh doanh Mediastep Software Inc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 60A Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh - Tầng 4 - toà nhà Ba Đình Office, số 19 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Tầng 11, Vĩnh Trung Plaza, 255 - 257 Hùng Vương, Thanh Khê, Đà Nẵng. - Tầng 7, Tòa nhà SHB, Số 16 - 18 Đại lộ Hòa Bình, Ninh Kiều, TP Cần Thơ., Quận Tân Bình

Xây dựng mục tiêu doanh thu, thị phần, chiến lược tiếp cận thị trường, phân khúc khách hàng mục tiêu.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng tiêu dùng, nhu cầu khách hàng.

Nghiên cứu và đề xuất các sản phẩm, dịch vụ mới phù hợp với thị trường.

Quản lý, đào tạo, hướng dẫn, giám sát đội ngũ nhân viên kinh doanh mảng Thương mại điện tử.

Phân công, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của từng thành viên trong nhóm.

Tìm kiếm, tiếp cận, tư vấn, chăm sóc khách hàng tiềm năng.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp mặt khách hàng để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.

Đàm phán, ký kết hợp đồng, theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng.

Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi, marketing online cho mảng Thương mại điện tử.

Yêu cầu kinh nghiệm từ 02 năm trở lên vị trí tương đương

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, đào tạo, hướng dẫn nhân viên.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Nắm vững kiến thức về kinh doanh, bán hàng, marketing online.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Mediastep Software Inc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng, hoa hồng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Lương khởi điểm từ 17.000.000

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mediastep Software Inc

