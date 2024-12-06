Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Trà Cà Phê Tâm Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

- Nam/ nữ từ 25 đến 55 tuổi - Có CCCD gốc - Thái độ: trung thực, sẵn sàng phục vụ khách hàng - Siêng năng và có trách nhiệm

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI