Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Trà Cà Phê Tâm Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Trà Cà Phê Tâm Đức
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 74 Núi Thành, Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
KHO HÀNG:
- Xuất nhập hàng
- Kiểm tra tem mác
BÁN HÀNG:
- Đứng bán tại quầy hàng
- Trưng bày sản phẩm
- Tư vấn sản phẩm
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/ nữ từ 25 đến 55 tuổi
- Có CCCD gốc
- Thái độ: trung thực, sẵn sàng phục vụ khách hàng
- Siêng năng và có trách nhiệm
- Có CCCD gốc
- Thái độ: trung thực, sẵn sàng phục vụ khách hàng
- Siêng năng và có trách nhiệm
Tại Công Ty TNHH Trà Cà Phê Tâm Đức Thì Được Hưởng Những Gì
- Được cấp BHXH, BHYT
- Cấp đồng phục miễn phí
- Xem xét 6 tháng tăng lương/lần
- Cấp đồng phục miễn phí
- Xem xét 6 tháng tăng lương/lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trà Cà Phê Tâm Đức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI