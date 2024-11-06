Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM
- Hà Nội: 101 Láng Hạ, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng, nghiên cứu thị trường và phát triển kế hoạch kinh doanh, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của Công ty;
Chủ động chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng và tìm kiếm, phát triển khách hàng tiềm năng mới;
Xây dựng kế hoạch Marketing và tổ chức thực hiện;
Quản lý nội dung trên hệ thống Marketing của Công ty;
Viết bài chuẩn SEO, đề xuất ý tưởng sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing;
Báo cáo tiến độ, kết quả công việc theo quy định;
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo, phân công từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt;
Có khả năng phân tích, sáng tạo, chịu được áp lực công việc;
Có tinh thần học hỏi, hợp tác, tận tâm trong công việc;
Kỹ năng: Viết bài, sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa. Có kinh nghiệm dựng và chỉnh sửa video là một lợi thế;
Làm việc ổn định tại Hà Nội.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH theo quy định của Nhà nước; các chính sách phúc lợi của Công ty;
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, bình đẳng, phát huy tối đa khả năng chủ động, sáng tạo của nhân viên;
Được cấp đầy đủ thiết bị phục vụ công việc;
Được tham gia, đóng góp vào các dự án phát triển có quy mô lớn, lâu dài;
Thưởng theo thành tích làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
