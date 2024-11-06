Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 101 Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, nghiên cứu thị trường và phát triển kế hoạch kinh doanh, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của Công ty;
Chủ động chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng và tìm kiếm, phát triển khách hàng tiềm năng mới;
Xây dựng kế hoạch Marketing và tổ chức thực hiện;
Quản lý nội dung trên hệ thống Marketing của Công ty;
Viết bài chuẩn SEO, đề xuất ý tưởng sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing;
Báo cáo tiến độ, kết quả công việc theo quy định;
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo, phân công từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán;
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt;
Có khả năng phân tích, sáng tạo, chịu được áp lực công việc;
Có tinh thần học hỏi, hợp tác, tận tâm trong công việc;
Kỹ năng: Viết bài, sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa. Có kinh nghiệm dựng và chỉnh sửa video là một lợi thế;
Làm việc ổn định tại Hà Nội.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận (8 đến 12 triệu đồng+ kết quả kinh doanh) theo năng lực và kinh nghiệm. ( Xét tăng lương định kỳ hàng năm hoặc trước hạn theo tình hình đánh giá);
Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH theo quy định của Nhà nước; các chính sách phúc lợi của Công ty;
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, bình đẳng, phát huy tối đa khả năng chủ động, sáng tạo của nhân viên;
Được cấp đầy đủ thiết bị phục vụ công việc;
Được tham gia, đóng góp vào các dự án phát triển có quy mô lớn, lâu dài;
Thưởng theo thành tích làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VCS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa B, Số 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

