Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty Cổ phần Tecotec Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tecotec Group
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty Cổ phần Tecotec Group

Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Tại Công ty Cổ phần Tecotec Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CT3A Khu đô thị Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu tư vấn các sản phẩm về xe Mô tô PKL.
Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng.
Đàm phán, ký kết các hợp đồng mua xe với khách hàng.
Triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng; chủ động liên hệ chăm sóc thường xuyên và tạo lập mối quan hệ tốt với khách hàng.
Tìm hiểu chuyên sâu về sản phẩm, khai thác thị trường nhằm đạt doanh số cao nhất.
Tham gia triển khai các hoạt động marketing.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tư vấn bán hàng trong mảng xe phân khối lớn hoặc tương tự.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing/ QTKD hoặc các ngành khác liên quan.
Có kinh nghiệm, hiểu biết về lĩnh vực xe PKL hoặc tham gia các hội nhóm chơi xe là một lợi thế.
Có bằng lái xe máy (nếu là A2 là một lợi thế).
Biết tiếng Anh cơ bản sử dụng trong công việc.
Khả năng làm việc đáp ứng tốt KPI về doanh số đề ra.
Kỹ năng tốt về giao tiếp, thuyết trình, đàm phán.
Kỹ năng tốt về quản lý, đào tạo, lập kế hoạch và phân công công việc.

Tại Công ty Cổ phần Tecotec Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn;
Chế độ lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty;
Có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động;
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động;
Du lịch hè hàng năm; ăn trưa miễn phí, hỗ trợ ăn sáng tại Công ty.
Các chế độ phúc lợi khác của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tecotec Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tecotec Group

Công ty Cổ phần Tecotec Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà CT3A, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

