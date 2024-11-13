Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty Cổ phần Tecotec Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT3A Khu đô thị Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu tư vấn các sản phẩm về xe Mô tô PKL.

Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng.

Đàm phán, ký kết các hợp đồng mua xe với khách hàng.

Triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng; chủ động liên hệ chăm sóc thường xuyên và tạo lập mối quan hệ tốt với khách hàng.

Tìm hiểu chuyên sâu về sản phẩm, khai thác thị trường nhằm đạt doanh số cao nhất.

Tham gia triển khai các hoạt động marketing.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tư vấn bán hàng trong mảng xe phân khối lớn hoặc tương tự.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing/ QTKD hoặc các ngành khác liên quan.

Có kinh nghiệm, hiểu biết về lĩnh vực xe PKL hoặc tham gia các hội nhóm chơi xe là một lợi thế.

Có bằng lái xe máy (nếu là A2 là một lợi thế).

Biết tiếng Anh cơ bản sử dụng trong công việc.

Khả năng làm việc đáp ứng tốt KPI về doanh số đề ra.

Kỹ năng tốt về giao tiếp, thuyết trình, đàm phán.

Kỹ năng tốt về quản lý, đào tạo, lập kế hoạch và phân công công việc.

Tại Công ty Cổ phần Tecotec Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn;

Chế độ lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty;

Có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động;

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động;

Du lịch hè hàng năm; ăn trưa miễn phí, hỗ trợ ăn sáng tại Công ty.

Các chế độ phúc lợi khác của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tecotec Group

