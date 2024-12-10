Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà nhà N01 - T3 Khu Ngoại giao đoàn, Khu Ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Parkview City - Dabaco Huyền Quang, Huyền Quang, Võ Cường, Bắc Ninh - Intan Building, 97 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Gọi điện tư vấn cho khách hang cũ từ kho khách hàng để mời tham gia các lớp học Miến Phí của Minh Trí Thành

- Gọi điện tư vấn Khóa học Online Chữa Lành, cho khách hàng dựa trên dữ liệu có sẵn từ Công ty.

- Thuyết phục khách hàng đưa ra quyết định mua và hướng dẫn thanh toán.

- Nhập kết quả chăm sóc/Nhập đơn hàng lên hệ thống CRM để theo dõi tình trạng contact/đơn hàng

- Phối hợp với Team Kinh Doanh để giúp khách hàng tham gia lớp học sau khi khách đã mua hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính : Nam/ Nữ

- Độ tuổi: 23-40 tuổi

- Ưu tiên khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Minh Trí Thành, chương trình Kiến Tạo trở lên.

- Yêu thích công việc tư vấn, chăm sóc khách hàng.

- Có kinh nghiệm làm sales, chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

- Giọng nói dễ nghe, nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc

- Có khả năng sử dụng máy tính tốt.

- Có máy tính cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + KPI (tính bằng số lượng cuộc gọi+ số lượng khách hàng quay lại học từ khóa MIỄN PHÍ trở lên )

+ Mức lương cơ bản: 6,500,000 VNĐ

+ Thử việc : 100% lương cơ bản

+ KPI cơ bản:

* Gọi đủ : 70 cuộc gọi/ngày :+ 500,000 VNĐ

* 500 người vào zoom Miễn Phí /tháng:+ 1,000,000 VNĐ

- Lộ trình đào tạo : Nếu nhân viên làm tốt, từ 1- 2 tháng sẽ chuyển lên KINH DOANH THỰC CHIẾN ( với mức lương từ 20 - 35 tr/tháng)

- Ký Hợp đồng lao động, đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định , nghỉ 12 ngày phép năm (nguyên lương).

- Xét thưởng và xét tăng lương hàng năm

- Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty

✔️ Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật.

✔️Văn phòng với không gian xanh, thoáng mát

✔️ Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các CLB chạy và đá bóng, esport,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...)

Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 7 (8h - 17h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH

