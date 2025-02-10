Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Thương mại xây dựng và kỹ thuật năng lượng EVICO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh Công ty CP Thương mại xây dựng và kỹ thuật năng lượng EVICO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Thương mại xây dựng và kỹ thuật năng lượng EVICO
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty CP Thương mại xây dựng và kỹ thuật năng lượng EVICO

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Thương mại xây dựng và kỹ thuật năng lượng EVICO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- KĐT Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông,Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường cho các sản phầm, dịch vụ công ty đang phát triển và phân phối.
Mở rộng kênh bán hàng.
Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với tệp KH hiện có và mở rộng tệp khách hàng.
Lập kế hoạch công tác tuần, tháng trình lãnh đạo duyệt. Thực hiện theo kế hoạch được duyệt.
Thực hiện bán hàng và CSKH: Tìm kiếm, giao dịch, báo giá, thương lượng, triển khai hợp đồng, đốc thúc thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao.
Tiếp nhận thông tin và phối hợp các đầu mối nghiệp vụ để tư vấn, giải đáp các thắc mắc hoặc xử lý các khiếu nại của khách hàng.
Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khiKH đã thanh toán xong.
Chủ động học hỏi, tìm hiểu để hiểu rõ các sản phẩm, dịch vụ công ty đang phát triển và phân phối ...về sản phẩm tương tự, sản phầm của các đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc.
Thực hiện các công việc cụ thể khác do giám đốc công ty giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích kính doanh, đam mêm kiếm TIỀN. Nhiệt tình, chăm chỉ,trung thực,biết quan sát, chịu được áp lực công việc, chủ động trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp tốt, thích ứng nhanh, có khả năng thiết lập, xây dựng và phát triển các mối quan hệ với đồng nghiệp, khách hàng.Có tinh thần làm việc độc lập, sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Có kiến thức về ngành điện, tốt nghiệp Cao đẳng, đại học các ngànhchuyên ngành điện, Hệ thống điện, điện – điện tử, tự động hóa, thi công xây dựng.......
Kinh nghiệm làm sale ít nhất 2 năm.
Có laptop cá nhân (bắt buộc).
Có phương tiện đi lại (bắt buộc), có bằng lái xe ô tô và biết lái xe là một lợi thế.

Tại Công ty CP Thương mại xây dựng và kỹ thuật năng lượng EVICO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + % doanh số + Thưởng + Phụ cấp.
Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương.
Tham gia bảo hiểm xã hội và hưởng các chế độ phúc lợi khác.
Tham gia các hoạt động Team building, liên hoan, sinh nhật, lễ tết.
Được đào tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương mại xây dựng và kỹ thuật năng lượng EVICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Thương mại xây dựng và kỹ thuật năng lượng EVICO

Công ty CP Thương mại xây dựng và kỹ thuật năng lượng EVICO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 160 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

