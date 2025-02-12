Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thiết bị Tự động hóa Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 53 Triệu

Mức lương 13 - 53 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Liền kề 4 - vị trí 34 - Khu đô thị Đại Thanh - Thanh Trì - Hà Nội (Cách ngã tư Sở 6km, Huyện Thanh Trì

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng/dự án tiềm năng có nhu cầu về thiết bị, giải pháp trong lĩnh vực điện - tự động hóa

- Tư vấn và phối hợp cùng các phòng ban khác để đưa ra giải pháp phù hợp, tối ưu nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Tiếp cận, chào giá, thương lượng với khách hàng về chính sách bán hàng; đàm phán ký hợp đồng, theo dõi công nợ

- Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng sau bán hàng, duy trì phát triển mối quan hệ với khách hàng, đối tác tiềm năng

- Báo cáo: Lập các báo cáo kết quả bán hàng định kỳ tuần/ tháng/ quý

- Địa điểm làm việc: Lô 17-F1 khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

- Thời gian làm việc: 08h00 - 17h00 (Thứ 2 - Thứ 6) & 08h00 - 12h00 (Thứ 7)

- Tốt nghiệp Đại học các khối Kỹ thuật, ưu tiên có kiến thức chuyên ngành điện - điện tử, điều khiển, tự động hoá, cơ điện tử hoặc đã qua vị trí bán hàng thiết bị điện - tự động hóa.

- Nam/ Nữ, độ tuổi từ 22 - 34 tuổi

- Yêu thích công việc kinh doanh, năng động, sáng tạo, không ngại vượt khó

- Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

- Có động lực mong muốn phát triển bản thân mạnh mẽ, hưởng đãi ngộ cao

- Giao tiếp thuyết trình tốt, không ngại nói chuyện với người lạ

- Tính cách: Trung thực, Nhiệt tình, Vui vẻ, Có trách nhiệm

Tại Công ty TNHH Thiết bị Tự động hóa Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- LƯƠNG THƯỞNG XỨNG ĐÁNG: Thực nhận 13-53 Triệu/tháng theo kết quả công việc, thu nhập không giới hạn tùy theo năng lực

(13tr là thu nhập thấp nhất của kinh doanh làm đạt yêu cầu, 53tr là thu nhập cao nhất trong thực tế kinh doanh công ty đã đạt được)

- Được đào tạo về kỹ thuật liên quan tới sản phẩm

- Được đào tạo về kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

- Được đào tạo về kỹ năng bán hàng

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, vui vẻ và chuyên nghiệp

- Công ty có Ô tô đi gặp khách hàng

- Thưởng Tết + Du lịch Hè + Đóng bảo hiểm đầy đủ

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc, áo đồng phục phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị Tự động hóa Toàn Cầu

