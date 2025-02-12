Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HVN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cơ bản + Thưởng doanh số (từ 2% lên tới 30%) + thưởng hàng tháng. Thưởng lương tháng 13 và thưởng thâm niên. Trợ cấp đi lại, ăn trưa, gửi xe, laptop/PC. Hỗ trợ ăn trưa tại công ty ( Đảm bảo ngon – đủ dinh dưỡng – an toàn vệ sinh). Được công ty hỗ trợ đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, thân thiện và sáng tạo, có nhiều cơ hội để phát triển năng lực của bản thân. Được làm việc chăm chỉ với các bạn trẻ, giỏi và tài năng. Được đóng BHXH, BHYT, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tạo ra giá trị cho doanh nghiệp bằng việc tư vấn bán hàng, chốt giao dịch mang doanh thu về cho HVN, hưởng thu nhập trên giá trị mình tạo ra cho khách hàng và HVN.

Học nhiều câu chuyện thành công từ doanh nghiệp dùng giải pháp HVN, chia sẻ câu chuyện thành công đấy cho nhiều khách hàng khác, giúp các doanh nghiệp thành công trong việc chuyển đổi số, nâng cao hiệu suất làm việc và năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt.

Công việc này rất khó khăn khi mới bắt đầu vì phải học rất nhiều kiến thức mới, từ quản trị doanh nghiệp tới kỹ năng bán hàng nên học tập không ngừng cũng là 1 phần công việc của công việc này.

Bị từ chối nhiều từ lúc gọi điện thoại hẹn gặp tới buổi gặp mặt trực tiếp, biết thu nhận lời từ chối, lắng nghe, đồng cảm và vượt qua được những lời từ chối.

Xử lý nhanh chóng khi được giao khách hàng từ team marketing chuyển về, đảm bảo việc phản hồi nhanh theo đúng cam kết dịch vụ (SLA) và nội bộ, đảm bảo tỷ lệ chuyển đổi tối thiểu theo mức tiêu chuẩn của công ty.

Duy trì tốt mối quan hệ với doanh nghiệp sau bán hàng để gia tăng được nguồn khách hàng giới thiệu khách hàng, nâng cấp gói dịch vụ hoặc bán thêm nhiều sản phẩm khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm tư vấn bán hàng, nhân viên kinh doanh (ưu tiên B2B), các ứng viên từng làm trong các start up (đặc biệt startup công nghệ) là một lợi thế.

Tò mò và muốn khám phá: Khả năng hiểu ngữ cảnh của khách hàng tiềm năng thông qua việc đặt câu hỏi và lắng nghe hiệu quả.

Thành thạo các công cụ văn phòng (Office, Docs), quen thuộc với các phần mềm CRM là một lợi thế.

Hiểu rõ về các chỉ số đo lường hiệu quả kinh doanh

Thành thạo các kỹ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tới nhiều loại đối tượng

Thành thạo các kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian

Thành thạo kỹ năng quản trị mối quan hệ

Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HVN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HVN

