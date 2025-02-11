Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HỘP NGHỆ THUẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HỘP NGHỆ THUẬT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà E3A ngõ 2 Trần Kim Xuyến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Đàm phán thỏa thuận để ký kết hợp đồng với khách hàng
Quản lý một số khách hàng hiện tại và khai thác các khách hàng quen
Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, nữ – Tốt nghiệp CĐ, ĐH
Kỹ năng thuyết phục, giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề tốt, trung thực, cầu tiến, chủ động sáng tạo trong công việc
Có kiến thức về ngành nghề, đủ để có thể tư vấn khách hàng độc lập. Phân khúc khách hàng trung, cao cấp, liền kề, biệt thự
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh nội thất
Có khả năng làm việc nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HỘP NGHỆ THUẬT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực (Lương cứng + % Hoa hồng )
Du lịch, nghỉ phép, nghỉ lễ, thưởng lễ, tháng 13
Được đóng bảo hiểm BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HỘP NGHỆ THUẬT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
