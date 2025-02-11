Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HỘP NGHỆ THUẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà E3A ngõ 2 Trần Kim Xuyến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Đàm phán thỏa thuận để ký kết hợp đồng với khách hàng

Quản lý một số khách hàng hiện tại và khai thác các khách hàng quen

Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ – Tốt nghiệp CĐ, ĐH

Kỹ năng thuyết phục, giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề tốt, trung thực, cầu tiến, chủ động sáng tạo trong công việc

Có kiến thức về ngành nghề, đủ để có thể tư vấn khách hàng độc lập. Phân khúc khách hàng trung, cao cấp, liền kề, biệt thự

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh nội thất

Có khả năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HỘP NGHỆ THUẬT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực (Lương cứng + % Hoa hồng )

Du lịch, nghỉ phép, nghỉ lễ, thưởng lễ, tháng 13

Được đóng bảo hiểm BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HỘP NGHỆ THUẬT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin