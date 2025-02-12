Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sos Express Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - P.207, tòa A7 An Bình City, 232 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm, chăm sóc khách hàng, mở rộng thị trường trong lĩnh vực Chuyển phát nhanh, Logistics (quốc tế và chuyên tuyến Trung Quốc).

- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

- Được cung cấp data khách hàng sẵn có và đào tạo kỹ năng telesales.

- Làm việc tại văn phòng công ty.

- Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu được giao.

- Khai thác và phát triển mối quan hệ với khách hàng cá nhân/doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ.

- Quản lý thông tin khách hàng, theo dõi công nợ và đảm bảo thực hiện hợp đồng.

- Giải quyết các yêu cầu của khách hàng trong quá trình hợp tác.

- Lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cấp trên.

- Các công việc khác theo yêu cầu của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics, Bưu chính, Vận tải, Kinh doanh...

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có kỹ năng đàm phán.

- Có tinh thần trách nhiệm, chịu khó, cầu tiến và trung thực.

- Biết tiếng Trung hoặc tiếng Anh là một lợi thế.

- Chịu được áp lực công việc, yêu thích và đam mê kinh doanh.

- Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số theo yêu cầu của công ty.

Tại Công Ty TNHH Sos Express Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thân thiện, hiện đại, đầy đủ tiện nghi (máy tính, điện thoại smartphone, sim riêng cho từng nhân viên, tủ lạnh, lò vi sóng…).

- Địa điểm làm việc: P.207, tòa A7 An Bình City, 232 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Thời gian làm việc:

+ Sáng: 8h00 – 12h00

+ Chiều: 13h30 – 17h30 (Từ thứ 2 đến sáng thứ 7)

* CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Hỗ trợ ăn trưa: 600.000 VNĐ/tháng.

- Thưởng doanh số hấp dẫn.

- Tăng lương hàng năm theo quy định.

- Du lịch trong và ngoài nước ít nhất 1 lần/năm.

- Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

- Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sos Express Việt Nam

