Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Pleats Kora làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh

- Chào đón và tư vấn khách hàng về các sản phẩm thời trang của cửa hàng.

- Giới thiệu và hỗ trợ khách hàng lựa chọn và thử các sản phẩm thời trang phù hợp.

- Cập nhật các chương trình khuyến mãi tới khách hàng.

- Giải đáp thắc mắc và giải quyết các vấn đề phát sinh của khách hàng.

- Nhập hàng và kiểm kê hàng tồn.

- Giữ gìn cửa hàng sạch sẽ, gọn gàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên độ tuổi từ 18-30

- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế, (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

- Có tinh thần cầu tiến trong công việc

- Ưu tiên ứng viên đam mê bán hàng thời trang, có định hướng làm lâu dài

Tại Công Ty TNHH Pleats Kora Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập = Lương cơ bản + thưởng KPI. Thu nhập theo năng lực, trung bình từ 8 - 12 triệu. Có xét tăng lương cơ bản 5-10% 1 lần/1 năm

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

- Thử việc 100% Lương Cơ Bản.

- Thưởng nóng khi đạt Target, Lễ, Tết

- Cùng nhiều chế độ khác: BHYT, BHTN, BHXH theo quy định,...

- 12 ngày phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Pleats Kora

