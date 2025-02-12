Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Pleats Kora làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Pleats Kora làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Pleats Kora
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty TNHH Pleats Kora

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Pleats Kora

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Chào đón và tư vấn khách hàng về các sản phẩm thời trang của cửa hàng.
- Giới thiệu và hỗ trợ khách hàng lựa chọn và thử các sản phẩm thời trang phù hợp.
- Cập nhật các chương trình khuyến mãi tới khách hàng.
- Giải đáp thắc mắc và giải quyết các vấn đề phát sinh của khách hàng.
- Nhập hàng và kiểm kê hàng tồn.
- Giữ gìn cửa hàng sạch sẽ, gọn gàng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên độ tuổi từ 18-30
- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế, (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
- Có tinh thần cầu tiến trong công việc
- Ưu tiên ứng viên đam mê bán hàng thời trang, có định hướng làm lâu dài

Tại Công Ty TNHH Pleats Kora Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập = Lương cơ bản + thưởng KPI. Thu nhập theo năng lực, trung bình từ 8 - 12 triệu. Có xét tăng lương cơ bản 5-10% 1 lần/1 năm
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
- Thử việc 100% Lương Cơ Bản.
- Thưởng nóng khi đạt Target, Lễ, Tết
- Cùng nhiều chế độ khác: BHYT, BHTN, BHXH theo quy định,...
- 12 ngày phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Pleats Kora

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Pleats Kora

Công Ty TNHH Pleats Kora

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

