Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 4, 126 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng sử dụng dịch vụ Logistics - chuyển phát nhanh (Gồm một trong các dịch vụ sau: Chuyển phát nhanh quốc tế (air) gửi hàng từ Việt Nam đi Nhật, Mỹ, Taiwan, Hàn Quốc…)
- Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế của doanh nghiệp
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hàng chốt đơn và hỗ trợ KH ký hợp đồng/ gửi hàng, sử dụng dịch vụ của công ty.
- Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng.
- Chăm sóc, duy trì mạng lưới khách hàng hiện tại của cá nhân và KH được công ty bàn giao
- Theo dõi, cập nhật toàn trình đơn hàng trong quá trình giao nhận cho khách hàng
- Lên bảng kê, thu hồi công nợ.
- Giải quyết các vấn đề thắc mắc của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng và tăng độ tin cậy của khách hàng.
- Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ.
- Thực hiện báo cáo công việc ngày, tuần, tháng theo thời gian quy định của công ty
- Đảm bảo mục tiêu doanh số theo KPI tháng – Mục tiêu cao nhất, cuối cùng của NVKD.
- Một số công việc khác sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã Tốt nghiệp THPT, Cao đẳng, Đại học (ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường Kinh tế quốc dân, ngoại thương, thương mại hoặc có chuyên ngành liên quan : kinh doanh quốc tế, logistics, kinh tế quốc tế)
- Ưu tiên ứng viên ≥ 6 tháng kinh nghiệm sales, đặc biệt là sales về logistics, xuất nhập khẩu, ngoại thương. Có kinh nghiệm sale ngành khác cũng được.
- Ưu tiên các bạn: Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập : Trung bình > 10 triệu – cơ chế tốt trong thị trường.
- Thưởng nóng khi đạt vượt chỉ tiêu lớn.
- Thưởng doanh thu, thưởng doanh số, thưởng KPI không giới hạn.
- Thưởng các ngày lễ, sinh nhật, trợ cấp…
- Thưởng lương tháng 13 (trung bình 1 tháng lương thực lĩnh + thưởng kết quả doanh thu năm).
- Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của công ty.
- Đi du lịch trong ngoài nước 1 -2 lần/ năm, teambuilding…
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động có cơ hội thăng tiến.
- Được đào tạo chuyên nghiệp và nhiệt tình, chăm sóc sức khỏe.
- Được cấp các CCDC phục vụ cho việc làm việc hiệu quả.
- Sếp là người tâm lý, luôn giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhân viên trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 126 Trần Vỹ, phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

