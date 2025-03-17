Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Anbi hair làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà C6, Khu đấu giá 3ha, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Giới thiệu tư vấn về sản phẩm, các chương trình ưu đãi...

- Phản hồi thắc mắc khách hàng về sản phẩm thông qua mxh Tiktok, IG hoặc whatsapp chủ yếu chat ( Không tìm kiếm khách, data sẵn)

- Nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng.

- Báo cáo lên cấp trên về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách về sản phẩm

- Thời gian làm việc: 8h30- 18h00 ( thứ 2 đến Thứ 6), 8h30 - 15h30 ( Thứ 7 hàng tuần)

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, mentor dẫn dắt 1:1

- Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng

- Tiếng pháp có thể giao tiếp khách hàng

- Độ tuổi 1998 - 2003

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Tại Công ty TNHH Anbi hair Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 9.000.000 - 10.000.000 + hoa hồng + thưởng hiệu quả công việc (trung bình 12- 20 triệu/tháng).

- Thử việc 1-2 tháng, 85% lương cứng

- Đào tạo kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng, xử lý thông tin, XNK

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao trong công ty (team lead, trưởng/phó phòng)

- Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Anbi hair

