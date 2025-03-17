Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh và Công Nghệ HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 16, ngõ 6, đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc

- Tìm kiếm, phát triển mở rộng hệ thống Nhà phân phối, đại lý mới.

- Duy trì chăm sóc khách hàng, nhận đơn đặt hàng, đảm bảo giao hàng kịp thời cho khách hàng.

- Đàm phán, thương thuyết, và theo sát việc thực hiện các điều khoản hợp đồng đối với Đại lý/NPP và khách hàng.

- Thực hiện công tác báo cáo công việc theo tuần/ tháng hoặc khi có yêu cầu.

- Nhận và xử lý các khiếu nại của NPP/khách hàng về chất lượng sản phẩm, đơn hàng, màu sắc sản phẩm ....

- Tìm kiếm và đưa ra các giải pháp bán hàng hiệu quả.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đốc thúc, thu hồi công nợ của khách hàng với công ty

Yêu Cầu Công Việc

- Có bằng lái xe B2( bắt buộc)

- Nam, 22-30 tuổi.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương : từ 10tr - 30 tr/ tháng

BHXH

Thưởng đạt KPI

Thưởng Nóng

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

