Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh và Công Nghệ HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh và Công Nghệ HTC
- Hà Nội:
- Số 16, ngõ 6, đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Tìm kiếm, phát triển mở rộng hệ thống Nhà phân phối, đại lý mới.
- Duy trì chăm sóc khách hàng, nhận đơn đặt hàng, đảm bảo giao hàng kịp thời cho khách hàng.
- Đàm phán, thương thuyết, và theo sát việc thực hiện các điều khoản hợp đồng đối với Đại lý/NPP và khách hàng.
- Thực hiện công tác báo cáo công việc theo tuần/ tháng hoặc khi có yêu cầu.
- Nhận và xử lý các khiếu nại của NPP/khách hàng về chất lượng sản phẩm, đơn hàng, màu sắc sản phẩm ....
- Tìm kiếm và đưa ra các giải pháp bán hàng hiệu quả.
- Chịu trách nhiệm theo dõi, đốc thúc, thu hồi công nợ của khách hàng với công ty
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, 22-30 tuổi.
Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh và Công Nghệ HTC Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH
Thưởng đạt KPI
Thưởng Nóng
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh và Công Nghệ HTC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
