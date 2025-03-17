Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng G0401 – Toà G4 – Khu đô thị Le Grand Jardin, Sài Đồng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Seller Merch By Amazon:

- Tìm hiểu, nghiên cứu thị trường & nhu cầu của khách hàng Mỹ, Âu thông qua internet, báo chí, mạng xã hội (facebook, pinterest, twitter,...), các trang bán hàng nước ngoài (amazon, etsy,...), tool Helium 10 và nhiều nguồn khác để tìm kiếm idea, sản phẩm.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan (designer, support,...) để hoàn thiện idea upload mẫu thiết kế lên Merch by amazon.

- Chạy PPC để ranking sản phẩm.

2. Seller Tiktok shop US:

- Tìm hiểu, nghiên cứu thị trường & nhu cầu của khách hàng Mỹ, Âu thông qua internet, báo chí, mạng xã hội (facebook, pinterest, twitter,...), các trang bán hàng nước ngoài (amazon, etsy,...), tool Helium 10 và nhiều nguồn khác để tìm kiếm sản phẩm, idea.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan (designer, support,...) để hoàn thiện idea và đăng bán trên trang Tiktokshop US.

- Chạy quảng cáo, làm video để xây dựng kênh Tiktok.

Yêu Cầu Công Việc

-Chỉ Tuyển Nữ, chưa kinh nghiệm, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh hoặc các ngành Kinh tế, Thương mại.



-Yêu cầu tiếng anh tốt, đặc biệt là đọc hiểu là một lợi thế.



- Chăm chỉ, chịu khó học hỏi, liên tục cập nhật những kiến thức mới.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8 - 10 triệu/tháng + Hoa hồng từ bán hàng. Thu nhập trung bình >15tr

- Hưởng 100% lương trong 1 tháng thử việc.

- Hỗ trợ đóng BHXH sau 6 tháng.

- Hỗ trợ máy tính làm việc. Được đào tạo trực tiếp.

- Phụ cấp ăn trưa.

- Được TEAM training trực tiếp.

- Môi trường làm việc 100% 9x 2k năng động, trẻ trung, thoả sức sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÁI HƯNG

