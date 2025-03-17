Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AHCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHCOM VIỆT NAM
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 1 Mạc Thái Tông, Cầu Giấy ...và 1 địa điểm khác, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
Tư vấn, chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu mua xe.
Giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua xe và dịch vụ tài chính.
Thực hiện các công việc liên quan đến bán hàng và đạt chỉ tiêu doanh số.
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê kinh doanh, yêu thích lĩnh vực ô tô.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHCOM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6.000.000 - 8.000.000
Thưởng - thu nhập từ doanh thu bán hàng:
Chính sách cạnh tranh với các hãng cùng phân khúc:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHCOM VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
