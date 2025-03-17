Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AHCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1 Mạc Thái Tông, Cầu Giấy ...và 1 địa điểm khác, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Tư vấn, chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu mua xe.

Giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua xe và dịch vụ tài chính.

Thực hiện các công việc liên quan đến bán hàng và đạt chỉ tiêu doanh số.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê kinh doanh, yêu thích lĩnh vực ô tô.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHCOM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6.000.000 - 8.000.000

Thưởng - thu nhập từ doanh thu bán hàng:

Chính sách cạnh tranh với các hãng cùng phân khúc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AHCOM VIỆT NAM

