Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO ABT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 26 Hoa Lư - Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực hàng tiêu dùng.

Thực hiện các cuộc gọi điện thoại, gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các báo cáo bán hàng định kỳ.

Đạt được chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm.

Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Cập nhật thông tin về sản phẩm, thị trường và khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng sử dụng máy tính thành thạo (Word, Excel).

Khả năng thuyết phục và đàm phán tốt.

Có phương tiện đi lại là một lợi thế.

Lương, thưởng cạnh tranh, hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

